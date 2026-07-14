LIVE – «Απολογισμός Ευθύνης»: Η εκδήλωση Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής

Παρακολουθήστε απευθείας την εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής από το Ωδείο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Απολογισμός Ευθύνης στους Πολίτες της Αττικής», παρουσιάζονται τα έργα και οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, καθώς και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

Παρουσιάζονται:

Ο συνολικός απολογισμός των 30 μηνών της περιφερειακής αρχής

Τα 300+1 έργα που υλοποιούνται σε όλη την Αττική

Οι 50+1 παρεμβάσεις σε καθημερινότητα, υποδομές και πολιτική προστασία

Οι προτεραιότητες και το σχέδιο της επόμενης περιόδου

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