LIVE UPDATE
Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

LIVE – «Απολογισμός Ευθύνης»: Η εκδήλωση Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Νίκος Χαρδαλιάς
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παρακολουθήστε απευθείας την εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής από το Ωδείο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Απολογισμός Ευθύνης στους Πολίτες της Αττικής», παρουσιάζονται τα έργα και οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, καθώς και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

Παρουσιάζονται:

  • Ο συνολικός απολογισμός των 30 μηνών της περιφερειακής αρχής
  • Τα 300+1 έργα που υλοποιούνται σε όλη την Αττική
  • Οι 50+1 παρεμβάσεις σε καθημερινότητα, υποδομές και πολιτική προστασία
  • Οι προτεραιότητες και το σχέδιο της επόμενης περιόδου

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ