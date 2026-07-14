Με ελληνικά Rafale και πεζοπόρο τμήμα του ΓΕΕΘΑ ο εορτασμός της Βαστίλης στο Παρίσι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ελληνική υπερηφάνεια στο Παρίσι, με τον Διακλαδικό Λόχο Απόδοσης Τιμών να δίνει το «παρών» στη Γαλλική Εθνική Επέτειο, στην Ημέρα της Βαστίλης, τη στιγμή που τους γαλλικούς αιθέρες έσκιζαν 2 ελληνικά Rafale πλάι με 2 F-35.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στους ρυθμούς της γαλλικής εθνικής εορτής της 14ης Ιουλίου χτύπησε η καρδιά της Ευρώπης, με την Ελλάδα να δηλώνει δυναμικά το «παρών» στις λαμπρές εκδηλώσεις στο Παρίσι. Η φετινή στρατιωτική παρέλαση δεν αποτελεί απλώς μια επιβλητική επίδειξη ισχύος και συμμαχικής συνοχής, αλλά και μια ηχηρή επιβεβαίωση των ισχυρών ιστορικών και στρατηγικών δεσμών που συνδέουν την Αθήνα με το Παρίσι.

Στους γαλλικούς αιθέρες, την προσοχή έκλεψαν τα δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία πέταξαν σε άψογο σχηματισμό πάνω από την γαλλική πρωτεύουσα, μαζί με F-35, Eurofighter Typhoon και Tornado των συμμάχων. Ωστόσο, η παρουσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έδαφος ήταν εξίσου επιβλητική και συγκινητική, καθώς το ελληνικό πεζοπόρο τμήμα κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η ελληνική αποστολή στην Avenue des Champs-Élysées

Η ελληνική εκπροσώπηση στο πεζοπόρο τμήμα στελεχώθηκε από συνολικά 21 άτομα —3 Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες— που ανήκουν στον Διακλαδικό Λόχο Απόδοσης Τιμών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Με απόλυτο συντονισμό, παράστησε και απαράμιλλο ηθικό, οι Έλληνες ένστολοι παρέλασαν δίπλα σε στρατιωτικά τμήματα συμμαχικών χωρών, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στρατιωτικές τελετές παγκοσμίως.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ύψιστη τιμή για τα στελέχη του Λόχου, πιστοποιώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, πειθαρχίας και επαγγελματισμού που διακρίνει τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ιστορία και η αποστολή της επίλεκτης μονάδας του ΓΕΕΘΑ

Ο Διακλαδικός Λόχος Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ έχει μακρά και καταξιωμένη διαδρομή. Συγκροτήθηκε το 1992 και υπάγεται διοικητικά στο Ειδικό Τάγμα Ασφάλειας και Φρούρησης, έχοντας ως έδρα την Αθήνα. Πρόκειται για μια επίλεκτη μονάδα, η κύρια αποστολή της οποίας είναι η απόδοση στρατιωτικών τιμών σε επίσημους προσκεκλημένους της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα στελέχη της μονάδας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, καθώς αποτελούν τη «βιτρίνα» των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε επίσημη κρατική και διπλωματική δραστηριότητα.

Παράλληλα με τα διπλωματικά και εθιμοτυπικά του καθήκοντα, ο Λόχος συμμετέχει με υπερηφάνεια σε σημαντικές εθνικές επετειακές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Από τον λαμπρό εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, έως τις συγκινητικές εκδηλώσεις μνήμης για την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου, η παρουσία του Λόχου προσδίδει ξεχωριστή λαμπρότητα και απότιση φόρου τιμής στους ήρωες του έθνους.

Κληρονομιά και σύνδεση με το 14ο Σύνταγμα Πεζικού

Πέραν όμως από την επιχειρησιακή και εθιμοτυπική του αποστολή, ο Διακλαδικός Λόχος Απόδοσης Τιμών φέρει στους ώμους του μια βαριά ιστορική παρακαταθήκη. Ο Λόχος φέρει με υπερηφάνεια τα διακριτικά και την ιστορική παράδοση του ηρωικού 14ου Συντάγματος Πεζικού, μιας μονάδας που έγραψε λαμπρές σελίδες δόξας στους αγώνες του Έθνους.

Η σύνδεση αυτή προσδίδει στα στελέχη του Λόχου έναν επιπλέον συμβολικό ρόλο: δεν αποτελούν απλώς τους θεματοφύλακες του εθιμοτυπικού, αλλά και τους ζωντανούς φορείς της πολεμικής αρετής και της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων. Η επιβλητική τους παρουσία στο Παρίσι υπενθύμισε σε όλους ότι η Ελλάδα παραμένει ένας αξιόπιστος σύμμαχος με βαθιές ρίζες στην ιστορία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον.

Στρατηγική συμμαχία και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Στις λαμπρές εκδηλώσεις στο Παρίσι, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο πλευρό του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε στο ανώτατο επίπεδο τη στρατηγική ευθυγράμμιση των δύο κρατών.

Οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο ιστορικό τους σημείο. Η ανανεωμένη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την αμυντική και ασφαλαιακή συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική διακήρυξη, αλλά έναν πυλώνα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Στην καρδιά αυτής της συμφωνίας δεσπόζει η ιστορική ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής (Άρθρο 2), η οποία προβλέπει τη συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα —ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας— εάν παραβιασθεί η επικράτεια μιας από τις δύο χώρες.

Η κοινή παρουσία των δύο εθνών στους δρόμους και στον ουρανό του Παρισιού απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνογαλλική φιλία («Grèce-France-Alliance») είναι μια ζωντανή, ισχυρή και αδιάρρηκτη συμμαχία που εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη.