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Συγκινεί ο Ιωάννης Παπαζήσης: «Μου έδωσε πολλά περισσότερα από πολλούς ανθρώπους – Το μόνο που μου ζήτησε είναι άπλα την φιλία μου»

Ο Ιωάννης Παπαζήσης πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας τον θάνατο του γάτου του, Ρούκυ, ο οποίος ήταν κομμάτι της ζωής του για 17 χρόνια. Μέσα από τη δημοσίευσή του, ο επιτυχημένος ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα και εξέφρασε τα συναισθήματά του. 

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Ιωάννης Παπαζήσης
Φωτογραφία: Instagram/papazisisioannis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία γνωστοποίησε τον θάνατο του γάτου του.
  • Ο γάτος του, Ρούκυ, ήταν κομμάτι της ζωής του επιτυχημένου ηθοποιού, τα τελευταία 17 χρόνια.
  • Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έγραψε: «Αυτός ο γατούλης μου έδωσε πολλά περισσότερα από πολλούς ανθρώπους. Και το μόνο που μου ζήτησε είναι άπλα την φιλία μου».

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Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία γνωστοποίησε τον θάνατο του γάτου του. Το γλυκύτατο ζώο ήταν κομμάτι της ζωής του επιτυχημένου ηθοποιού, τα τελευταία 17 χρόνια.

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Στη δημοσίευσή του, ο Ιωάννης Παπαζήσης μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από τη κοινή ζωή του με τον γάτο του, ο οποίος άκουγε στο όνομα «Ρούκυ».

Ιωάννης Παπαζήσης
Φωτογραφία: Instagram/papazisisioannis

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Αυτός είναι ο Ρούκυ… και σήμερα έφυγε μετά από 17 χρόνια. Δέκα επτά χρόνια φιλίας.

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Και όμως όπως το ακούς φιλίας. Αυτός ο γατούλης μου έδωσε πολλά περισσότερα από πολλούς ανθρώπους. Και το μόνο που μου ζήτησε είναι άπλα την φιλία μου. Γεια σου Ρούκυ. Κάπου θα τα ξαναπούμε». 

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