Συγκινεί ο Ιωάννης Παπαζήσης: «Μου έδωσε πολλά περισσότερα από πολλούς ανθρώπους – Το μόνο που μου ζήτησε είναι άπλα την φιλία μου»

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Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία γνωστοποίησε τον θάνατο του γάτου του. Το γλυκύτατο ζώο ήταν κομμάτι της ζωής του επιτυχημένου ηθοποιού, τα τελευταία 17 χρόνια.

Στη δημοσίευσή του, ο Ιωάννης Παπαζήσης μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από τη κοινή ζωή του με τον γάτο του, ο οποίος άκουγε στο όνομα «Ρούκυ».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Αυτός είναι ο Ρούκυ… και σήμερα έφυγε μετά από 17 χρόνια. Δέκα επτά χρόνια φιλίας.

Και όμως όπως το ακούς φιλίας. Αυτός ο γατούλης μου έδωσε πολλά περισσότερα από πολλούς ανθρώπους. Και το μόνο που μου ζήτησε είναι άπλα την φιλία μου. Γεια σου Ρούκυ. Κάπου θα τα ξαναπούμε».