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Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Στην Περαία Θεσσαλονίκης έχει ξεσπάσει φωτιά, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με την οδηγία προς τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Φωτιά - Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Περαία Θεσσαλονίκης λόγω πυρκαγιάς.
  • Ήχησε το 112, στέλνοντας προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής.
  • Η οδηγία προς τους πολίτες από το 112 είναι «Παραμείνετε σε ετοιμότητα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 18:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει  συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας..

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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