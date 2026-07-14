Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι – Δέχτηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρώτος το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος παρέμεινε δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επίσης 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Και οι δύο κατηγορούμενοι πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους, μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, αρνούνται την κατηγορία ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Δέχτηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη και επιστρέφει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι συναινεί στην έκδοσή της. Παράλληλα, υπέγραψε σχετική επιστολή, με την οποία δεσμεύεται ως προς την απόφασή της και δεν μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή της.

Ο Βρετανός δικαστής ανέφερε ότι το αίτημα των ελληνικών Αρχών αναμένεται να εκτελεστεί εντός δέκα ημερών, εκτός εάν προκύψει καθυστέρηση στις διαδικασίες από την ελληνική πλευρά.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση στη Βρετανία.