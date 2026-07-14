Θρίλερ στον Πειραιά: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο

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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία ώρα στον Πειραιά, όπου ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 28 ετών και για μία γυναίκα 24 ετών.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον άνδρα και τη γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις τους, και τους μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, που συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει μία πρώτη αυτοψία στον χώρο.

Οι πρώτες ενδείξεις, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, κάνουν λόγο για αυτοχειρία, ωστόσο, θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα.