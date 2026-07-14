Ηράκλειο: Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok – Η κλήση στο 112 και το panic button

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο Κρήτης, που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω TikTok, οδήγησε στη σύλληψη ενός 65χρονου άνδρα. Ο δράστης φέρεται να χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του, παρουσία της ανήλικης κόρης του, ενώ η γυναίκα, η οποία διαθέτει panic button, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση παρά τα επτά προηγούμενα περιστατικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση μέσω TikTok, απασχολεί τις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.
  • Ένας πολίτης που παρακολούθησε ζωντανά το περιστατικό επικοινώνησε με το 112 και ο 65χρονος δράστης συνελήφθη.
  • Η 28χρονη δεν θέλησε να κάνει έγκληση, ενώ το ζευγάρι έχει απασχολήσει άλλες επτά φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και η γυναίκα έχει λάβει panic button.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση μέσω TikTok, απασχολεί τις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, ένας πολίτης που παρακολούθησε ζωντανά το περιστατικό στη δημοφιλή πλατφόρμα επικοινώνησε με το 112 χθες το βράδυ, ενημερώνοντας ότι μια 28χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο. Η αναφορά διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, το οποίο κινήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του άνδρα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση. Μάλιστα παρούσα ήταν και η ανήλικη κόρη του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 65χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 28χρονη δεν θέλησε να κάνει έγκληση σε βάρος του δράστη.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το ζευγάρι έχει απασχολήσει άλλες επτά φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

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