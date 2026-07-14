Ηράκλειο: Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok – Η κλήση στο 112 και το panic button

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση μέσω TikTok, απασχολεί τις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, ένας πολίτης που παρακολούθησε ζωντανά το περιστατικό στη δημοφιλή πλατφόρμα επικοινώνησε με το 112 χθες το βράδυ, ενημερώνοντας ότι μια 28χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο. Η αναφορά διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, το οποίο κινήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του άνδρα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση. Μάλιστα παρούσα ήταν και η ανήλικη κόρη του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 65χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 28χρονη δεν θέλησε να κάνει έγκληση σε βάρος του δράστη.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το ζευγάρι έχει απασχολήσει άλλες επτά φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου.