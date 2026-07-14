Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά στα Βασιλικά – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Θέρμης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με την σύσταση στους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

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