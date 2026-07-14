«Καμίνι» η Ευρώπη: 7.100 επιπλέον θάνατοι στη Γερμανία την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου – 45°C αύριο στην Ιταλία

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, με το πρόσφατο κύμα καύσωνα να προκαλεί αύξηση της θνησιμότητας σε Γερμανία και Γαλλία. Η Ιταλία αναμένει την κορύφωση ενός νέου σφοδρού κύματος ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

καύσωνας Ευρώπη Ιταλία Γερμανία
Ιταλία, Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γερμανία κατέγραψε 7.100 επιπλέον θανάτους την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με την πλεονάζουσα θνησιμότητα να φτάνει το 32% λόγω του παρατεταμένου καύσωνα.
  • Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία, με την κορύφωσή του να αναμένεται αύριο και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Σαρδηνία.
  • Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να καταγράφει επίσης τουλάχιστον 2.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, με το τρέχον κύμα καύσωνα να δοκιμάζει τις αντοχές των κρατών και να αφήνει ήδη πίσω του βαρύ απολογισμό.

Γαλλία: Στο έλεος του καύσωνα με 26 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

Την ώρα που η Γερμανία καταγράφει κατακόρυφη αύξηση της πλεονάζουσας θνησιμότητας λόγω της παρατεταμένης ζέστης, η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, ακόμη πιο σφοδρή θερμική έξαρση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί άμεσα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Γερμανία: 32% επιπλέον θάνατοι

Η Γερμανία κατέγραψε 32% πλεονάζοντες θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο για την ίδια περίοδο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

EuroMOMO: Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη από τον καύσωνα του Ιουνίου – Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο

Περίπου 23.900 άνθρωποι πέθαναν κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, 7.100 περισσότεροι από δύο εβδομάδες νωρίτερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis).

Εκείνη την εβδομάδα, ο καύσωνας που σάρωσε την Ευρώπη κορυφώθηκε για τέσσερις ημέρες στη Γερμανία, με αρκετά ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας να καταγράφονται τοπικά, φτάνοντας έως και τους 41,7°C.

Ηνωμένο Βασίλειο: Περίπου 2.700 θάνατοι από τους καύσωνες Μαΐου – Ιουνίου σε Αγγλία και Ουαλία – 440 θάνατοι την ημέρα κατά την κορύφωση

Ο καύσωνας οδηγεί σε «υψηλούς κινδύνους για την υγεία» και, κατά συνέπεια, σε αύξηση του αριθμού των θανάτων, δήλωσε η Destatis.

Τα έτη 2018 και 2019 κατείχαν προηγουμένως το ρεκόρ για τον υψηλότερο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με την ακραία ζέστη στη Γερμανία, με 8.400 και 6.900 θανάτους αντίστοιχα.

Αύξηση θανάτων και στη Γαλλία

Στη Γαλλία, τουλάχιστον 2.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καύσωνα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 29% στους θανάτους σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιταλία: Αύριο η κορύφωση του καύσωνα

Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή ημέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδηνίας, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς.

Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται το Τορίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια.

Αύριο, Τετάρτη, οι πόλεις σε «κόκκινο συναγερμό» θα φτάσουν τις εννέα. Το τρίτο, κατά σειρά αυτό κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

Εκτός από την Σαρδηνία, o καύσωνας πλήττει όλες τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας οι οποίες «βλέπουν» στην Τυρρηνική θάλασσα. Στην Φλωρεντία πρόκειται να καταγραφούν 40 βαθμοί και στην Ρώμη 39, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όλο το εικοσιτετράωρο.

Στην πόλη του Μπέργκαμο, έξω από το Μιλάνο, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αλλεπάλληλα μπλακ-άουτ εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τέλος, από σήμερα, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό αφρικανικής σκόνης η οποία κατά την διάρκεια της νύχτας αναμένεται να «παγιδεύσει» την ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στην διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ