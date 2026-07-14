Χρήστος Μενιδιάτης: Γενέθλια για τη μητέρα του – Η οικογενειακή φωτογραφία και το δημόσιο μήνυμα

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Μία πολύ όμορφη ανάρτηση πραγματοποίησε ο Χρήστος Μενιδιάτης, πριν από λίγες ώρες, στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορμή για αυτή τη δημοσίευση, ήταν τα γενέθλιά της πολυαγαπημένης του μητέρας.

Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στο post που έκανε, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μία οικογενειακή του φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης ποζάρει χαμογελαστός, έχοντας δίπλα του τη μητέρα του, τα παιδιά του, και τον αδελφό του.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την ημέρα των γενεθλίων της μητέρας του, και πάνω στο τραπέζι βρίσκεται μία τούρτα.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε αυτό το πολύ όμορφο και γλυκό στιγμιότυπο, έχει γράψει: «70!! Να σε χαιρόμαστε μάνα!!!».