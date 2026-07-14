Γερμανία: Έκαναν «φτερά» 20 τόνοι Έμενταλ – Μυστήριο με φορτίο αξίας 80.000 ευρώ που… εξαφανίστηκε

Η γερμανική αστυνομία καλείται να λύσει τον πρωτοφανή γρίφο της εξαφάνισης ενός φορτίου 20 τόνων Έμενταλ. Το φορτίο, αξίας περίπου 80.000 ευρώ, είχε ξεκινήσει από τη Βαυαρία με προορισμό τη Γαλλία αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, δημιουργώντας ένα μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Γερμανία 20 τόνοι έμενταλ τυρί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έναν πρωτοφανή «γρίφο» καλείται να λύσει η γερμανική αστυνομία, μετά την ανεξήγητη εξαφάνιση ενός φορτίου 20 τόνων Έμενταλ.
  • Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τη Βαυαρία με προορισμό τη Γαλλία, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ και ένα φορτηγό που το παρέλαβε δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έναν πρωτοφανή «γρίφο» καλείται να λύσει η γερμανική αστυνομία, μετά την ανεξήγητη εξαφάνιση ενός φορτίου 20 τόνων Έμενταλ, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη Βαυαρία με προορισμό τη Γαλλία αλλά δεν έφτασε ποτέ.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως, δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ