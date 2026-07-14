Γερμανία: Έκαναν «φτερά» 20 τόνοι Έμενταλ – Μυστήριο με φορτίο αξίας 80.000 ευρώ που… εξαφανίστηκε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έναν πρωτοφανή «γρίφο» καλείται να λύσει η γερμανική αστυνομία, μετά την ανεξήγητη εξαφάνιση ενός φορτίου 20 τόνων Έμενταλ, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη Βαυαρία με προορισμό τη Γαλλία αλλά δεν έφτασε ποτέ.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως, δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ