Τουσκ: «Απίθανο να επιτευχθεί σύντομα ειρήνη στην Ουκρανία» – Ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις με Γαλλία και Βρετανία στην Πολωνία

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Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία δεν αναμένεται σύντομα.

Ο ίδιος εκτίμησε πως η Μόσχα σκοπεύει να παρατείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του χειμώνα.

Ο Τουσκ δήλωσε πως συζήτησε την κατάσταση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σ’ αυτό το σημείο, μοιάζει απίθανο να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον μια κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία, δεδομένης της άκαμπτης στάσης της Ρωσίας και του Πούτιν», δήλωσε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους στο Παρίσι.

«Όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή μια κλιμάκωση των ενεργειών από τη Ρωσία και είναι πολυ πιθανό η Ρωσία να θέλει να παρατείνει αυτό τον πόλεμο τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα».

Ο Τουσκ δήλωσε πως η Πολωνία θα φιλοξενήσει το φθινόπωρο στρατιωτικές ασκήσεις με γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα, ώστε να είναι προετοιμασμένα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην Ουκρανία και την περιοχή μετά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας εκεχειρίας.

«Αυτά θα είναι γυμνάσια που θα προετοιμάσουν ολόκληρο το συνασπισμό (των προθύμων) που συγκεντρώθηκε σήμερα στο Παρίσι για τέτοιες πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά επίσης για την περιοχή», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ