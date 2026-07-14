Γαλλία: Ημέρα της Βαστίλης με ευρωπαϊκό «άρωμα» και «μήνυμα» ενότητας από τον Μακρόν – Παρέλαση ιστορικών διαστάσεων στα Ηλύσια Πεδία

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Με μια εντυπωσιακή και «μαζική» στρατιωτική παρέλαση γιορτάζει σήμερα η Γαλλία την εθνική της εορτή, την Ημέρα της Βαστίλης, στην οποία θα προεδρεύσει για τελευταία φορά ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώσεων της 14ης Ιουλίου θα βρεθεί η Ουκρανία, καθώς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι που τη στηρίζουν.

Τι γιορτάζεται την Ημέρα της Βαστίλης

Η εθνική εορτή της Γαλλίας τιμάται στις 14 Ιουλίου, σε ανάμνηση της ημέρας που οι Παρισινοί κατέλαβαν το φρούριο και τη φυλακή της Βαστίλης το 1789.

Η ιστορική αυτή εξέγερση αποτέλεσε την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία και οδήγησε τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ και τη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα στην γκιλοτίνα.

Σήμερα, η ημέρα αυτή αποτελεί το επίκεντρο του γαλλικού ενθικού εορταστικού ημερολογίου.

Οι πρόεδροι την αξιοποιούν για να προβάλουν τα επιτεύγματα της χώρας και την εθνική υπερηφάνεια, οι δήμαρχοι διοργανώνουν τοπικά φεστιβάλ και οι οικογένειες συγκεντρώνονται για γιορτινά γεύματα.

Το επίκεντρο των εορτασμών είναι η παρέλαση στο Παρίσι, κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου και κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων – μια εκδήλωση που πέρυσι ενέπνευσε τον Ντόναλντ Τραμπ να διοργανώσει τη δική του αντίστοιχη παρέλαση.

Παρέλαση ιστορικών διαστάσεων

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής, καθώς λαμβάνουν μέρος 6.800 στρατιώτες στην πεζοπόρο παρέλαση, έναντι 5.810 το 2025.

Παράλληλα, θα συμμετάσχουν 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα.

Ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το Ελιζέ, το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Τιμές στον «Συνασπισμό των Προθύμων» για την Ουκρανία

Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τιμά σήμερα τα αποσπάσματα καθεμιάς από τις χώρες αυτές -θα παρελάσουν συνολικά 500 στρατιωτικοί-, ενώ θα ακολουθήσουν πίσω τους 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

The members of the Coalition of the Willing, convened today in Paris, reiterate their unwavering support to Ukraine and are determined to accelerate progress to peace: https://t.co/qscz2onmDl — Élysée (@Elysee) July 13, 2026



Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί μια κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από οποιαδήποτε νέα επίθεση.

La Coalition des volontaires est réunie à Paris. Nous accélérons notre soutien à l’Ukraine. Renforcer sa défense, accroître la pression sur la Russie et bâtir les garanties de sécurité de demain : notre unité est notre force, notre détermination, notre crédibilité. pic.twitter.com/DpmDJcA0ai — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026



«Ένας συνασπισμός πεφωτισμένων και πολεμοχαρών», αντέδρασε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παρουσίες και μήνυμα ετοιμότητας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

The Coalition of the Willing. pic.twitter.com/sU3zaDK3Ao — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026



«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής.

Το πρόγραμμα της παρέλασης

Την παρέλαση θα ανοίξει το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» (Patrouille de France) και θα ακολουθήσουν δύο γαλλικά Mirage 2000, που θα έχουν Oυκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία.

Θα συμμετάσχουν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών.

Ο απολογισμός της προεδρίας Μακρόν

Για την τελευταία παρέλασή του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του, το 2017, θέλει επίσης να δείξει την αύξηση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του, στη διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός θα έχει διπλασιασθεί.

«Η δέσμευση εκπληρώθηκε, τα γεγονότα είναι εδώ και η ιστορία θα κρίνει», δήλωσε χθες.

Ο νόμος στρατιωτικού προγραμματισμού, η επικαιροποίηση του οποίου εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο την 1η Ιουλίου, προβλέπει 436 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024-2030, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια περισσότερα απ’ ό,τι η εκδοχή του που είχε υιοθετηθεί το 2023.

Καύσωνας και πυρκαγιές αλλάζουν το πρόγραμμα

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο δάσος του Φονταινεμπλό, νότια του Παρισιού, καθώς και σε περιοχές της νότιας Γαλλίας, συμπίπτουν με το τρίτο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα φέτος.

Λόγω της επικινδυνότητας, οι αρχές σε ορισμένες περιοχές -συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής πρωτεύουσας- απαγόρευσαν τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα και τους χορούς των πυροσβεστών που είθισται να διοργανώνονται αυτές τις ημέρες.

Αντίθετα, το εντυπωσιακό σόου με drones στον Πύργο του Άιφελ διατηρήθηκε κανονικά και πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press