Βρετανία: Πέρασε με κόκκινο και εμβόλισε περιπολικό που τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

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Σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και στέρηση του διπλώματος οδήγησης καταδικάστηκε μια 35χρονη μητέρα στο Μέρσεϊσαϊντ της Βρετανίας, η οποία παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και εμβόλισε διερχόμενο περιπολικό, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του από πυρκαγιά.

Το συμβάν, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Το βίντεο της σφοδρής σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στις 12 Νοεμβρίου, σε διασταύρωση στο Μπίρκενχεντ του Μέρσεϊσαϊντ.

Η 35χρονη Στέισι Ράιτ, κομμώτρια από το Ροκ Φέρι και ανύπαντρη μητέρα, οδηγούσε μια λευκή Mercedes-Benz A-Class όταν παραβίασε το κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο του Λίβερπουλ, το φανάρι της Ράιτ ήταν κόκκινο για τουλάχιστον οκτώ δευτερόλεπτα προτού εκείνη εισέλθει στη διασταύρωση.

Την ίδια στιγμή, ένα περιπολικό που κινούνταν επί της Watson Street περνούσε κανονικά με πράσινο, έχοντας μάλιστα αναμμένους τους μπλε φάρους του.



Το βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειξε τη Mercedes της Ράιτ να μπαίνει ακριβώς στην πορεία του περιπολικού.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και, δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση, φλόγες άρχισαν να βγαίνουν από το καπό του αστυνομικού οχήματος.

«Πιστεύω ότι αυτό το υλικό εικονογραφεί επαρκώς τι συνέβη», σημείωσε ο εισαγγελέας.

Το περιπολικό, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 17.000 ευρώ, καταστράφηκε ολοσχερώς και κρίθηκε άχρηστο, ενώ απαιτήθηκαν επιπλέον 2.900 ευρώ για τα έξοδα απομάκρυνσης των συντριμμιών.

Η συγκλονιστική κατάθεση του αστυνομικού

Ο οδηγός του περιπολικού, αστυφύλακας Πολ Τόμσον, περιέγραψε σε γραπτή του δήλωση το σωματικό και ψυχολογικό κόστος που του προκάλεσε το ατύχημα.

«Υπέστηκα κοψίματα στο πρόσωπό μου και μώλωπες, καθώς και εμβοές και πόνους στα πλευρά, που χρειάστηκαν δύο μήνες για να επουλωθούν. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ καθώς δεν μπορώ να βρω μια βολική στάση λόγω των τραυμάτων μου, πράγμα που προκαλεί δυσκολίες στη σχέση μου», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι το όχημά μου είχε πάρει φωτιά ήταν τρομακτικό. Όμως, επειδή έχω το χρέος να βάζω τους άλλους πάνω από τον εαυτό μου, η πρώτη μου σκέψη ήταν να βγω έξω και να ελέγξω αν η οδηγός ήταν καλά».

«Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου για να κοιμηθώ, βλέπω ακόμα τις φλόγες να ανεβαίνουν στο καπό και τον καπνό να γεμίζει τους πνεύμονές μου», κατέληξε.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της Ράιτ τόνισε ότι η πελάτισσά του είναι μια εργατική ανύπαντρη μητέρα που έχει μετανιώσει ειλικρινά.

Ανέφερε ότι η ίδια περιέγραψε τη σύγκρουση ως «μια στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης».