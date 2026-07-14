Ιράν: Πύραυλοι και «μηνύματα φιλίας» στην Ιορδανία, μπαράζ επιθέσεων στο Μπαχρέιν – Πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος στο Ορμούζ

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Στη διάσωση 23 αλλοδαπών ναυτικών προχώρησαν οι ιρανικές αρχές, έπειτα από σύγκρουση φορτηγού πλοίου με άλλο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, βόρεια της νήσου Κεσμ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Το φορτηγό υπέστη σοβαρή ζημιά στο κύτος του και άρχισε να μπάζει νερά, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος του να διατάξει επείγουσα εκκένωση του πλοίου, μετέδωσε το Fars προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί Κεσμ.

Επιθέσεις στην Ιορδανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχαίτισαν τέσσερις ιρανικούς πυραύλους μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας, δήλωσε σήμερα πηγή στους κόλπους της Γενικής Διοίκησης των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα της Ιορδανίας «αναχαίτισαν και κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους που διείσδυσαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στον ιορδανικό εναέριο χώρο προερχόμενοι από το ιρανικό έδαφος», χωρίς να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες ούτε υλικές ζημιές, διευκρίνισε αυτή η πηγή.

IRGC: «Δεν τρέφουμε εχθρότητα προς τη χώρα σας»

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) επέλεξαν να στείλουν ένα άμεσο και ασυνήθιστο μήνυμα προς τον λαό της Ιορδανίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονται αποκλειστικά κατά της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και όχι κατά του Αμμάν.

«Γνωρίζετε ότι δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς τη χώρα σας. Αντίθετα, σας αγαπάμε βαθύτατα, εσάς, τον ευγενή λαό. Κατανοείτε τον πόνο και τα δεινά του παλαιστινιακού λαού καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο έθνος, και γνωρίζετε τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στη σφαγή 70.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων 20.000 παιδιών στη Γάζα, η οποία πραγματοποιήθηκε με την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το ιρανικό μήνυμα κατέληγε με μια σαφή προτροπή προς τους Ιορδανούς να πιέσουν για την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Το σταθερό σας αίτημα για τη διάλυση των αμερικανικών βάσεων κατοχής στην περιοχή θα βοηθούσε σημαντικά στη διάσωση του παλαιστινιακού λαού και στην αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή. Ευχόμαστε στην Ιορδανία κάθε επιτυχία».

Νέο μπαράζ στο Μπαχρέιν

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται το Μπαχρέιν, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν ότι απέτρεψαν πολλαπλές ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν ξανά για τέταρτη φορά το πρωί της Τρίτης, με το υπουργείο Εσωτερικών να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή σημεία.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Γενική Διοίκηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Μπαχρέιν ανέφερε: «Η Γενική Διοίκηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Μπαχρέιν ανακοινώνει ότι το Ιράν συνεχίζει τη συστηματική επιθετικότητά του μέσω των ειδεχθών επιθέσεών του που στοχεύουν αμάχους στο Βασίλειο του Μπαχρέιν. Η Γενική Διοίκηση τονίζει ότι η σκόπιμη χρήση πυραύλων και drones με στόχο αμάχους και ιδιωτικές περιουσίες συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να πλησιάζουν οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο.

Νωρίτερα, οι IRGC είχαν δηλώσει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Καταδίκη των επιθέσεων από τον Λίβανο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε απερίφραστα το μπαράζ των επιθέσεων που δέχονται οι χώρες του Κόλπου και η Ιορδανία από το Ιράν.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Αούν υπογράμμισε: «Καταδικάζουμε τις επανειλημμένες επιθέσεις που στοχεύουν αδελφικά αραβικά κράτη του Κόλπου, η τελευταία των οποίων ήταν η ειδεχθής επίθεση εναντίον του αδελφού Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και τη στοχοποίηση του αδελφού Βασιλείου της Ιορδανίας».

«Αντιμετωπίζουμε αυτές τις εχθρικές ενέργειες ως κατάφωρες απόπειρες από πολλαπλές πηγές, οι οποίες στοχεύουν όχι μόνο την ασφάλεια και την κυριαρχία του Βασιλείου και των πληγέντων εθνών, αλλά επιδιώκουν συστηματικά να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του Αραβικού Κόλπου και να κρατήσουν ολόκληρη την περιοχή σε μια διαρκή κατάσταση έντασης και ανησυχίας, υπηρετώντας ατζέντες που δεν επιθυμούν το καλό των αραβικών λαών μας».

Παράλληλα, ο Λιβανέζος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα πλήρους συμπαράστασης προς τις πληγείσες χώρες.

Διπλωματικό διάβημα της Ινδίας προς το Ιράν

Σε σοβαρή διπλωματική κρίση εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Τεχεράνης, καθώς η Ινδία προχώρησε στην εσπευσμένη κλήση του αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Χοσεϊνί, προκειμένου να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της για τον θάνατο Ινδού υπηκόου στα ύδατα του Ομάν.

Σύμφωνα με μετάδοση του ινδικού ειδησεογραφικού δικτύου NDTV, ο Ιρανός διπλωμάτης κλήθηκε στο ινδικό υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον δύο πετρελαιοφόρων.

Ο Ινδός ναυτικός που σκοτώθηκε ήταν μέλος του πληρώματος ενός εκ των δεξαμενοπλοίων που επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους κρουζ εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 8 άτομα, εκ των οποίων οι έξι είναι επίσης Ινδοί υπήκοοι.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ