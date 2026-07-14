Γαλλία – LIVE: Η «Ημέρα της Βαστίλης» και «η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης»

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Διεθνή Νέα

Ημέρα της Βαστίλης Γαλλία
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Η δέκατη και τελευταία στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στη Γαλλία. Σύμφωνα με το Ελιζέ, η φετινή διοργάνωση, που έχει ως κεντρικό θέμα τη «Στρατηγική Αφύπνιση της Ευρώπης», συμβολίζει παράλληλα και τον «στρατηγικό επανεξοπλισμό της Γαλλίας». Η παρέλαση καταγράφει φέτος ρεκόρ συμμετοχής, καθώς λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 6.700 πεζοί στρατιώτες, ενώ τα οχήματα και τα αεροσκάφη είναι αυξημένα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Ολοκληρώθηκε το εντυπωσιακό εναέριο σόου

    Αμέσως μετά τη διέλευση της Patrouille de France, τη σκυτάλη πήρε το πρώτο τμήμα της εναέριας επίδειξης. Σε αυτόν τον σχηματισμό συμμετείχαν γαλλικά αεροσκάφη Rafale, Mirage και MRTT (στρατηγικά αεροσκάφη μεταφοράς και ανεφοδιασμού), καθώς και μαχητικά από συμμαχικές χώρες.

     

    Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συγκεκριμένη ομάδα είχε ως στόχο «να αναδείξει την ικανότητα άμεσης επέμβασης στην πρώτη γραμμή και της διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης αεροπορικής εκστρατείας».

     

    Το τέταρτο μέρος του εναέριου σόου ήταν αφιερωμένο στο Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Στον παρισινό ουρανό εμφανίστηκαν 12 μαχητικά αεροσκάφη Rafale Marine, συνοδευόμενα από ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-2C Hawkeye. Τα μαχητικά πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή πτήση, σχηματίζοντας μια «ιπτάμενη άγκυρα».

     

    Το έβδομο και τελευταίο τμήμα της εναέριας επίδειξης ήταν αφιερωμένο στις ειδικές δυνάμεις της Αεροπορίας και του Διαστήματος. Το κοινό παρακολούθησε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος A400M, το οποίο συνοδευόταν από δύο ελικόπτερα Caracal. Με τη διέλευση αυτή ολοκληρώθηκε το εναέριο μέρος των εκδηλώσεων και πλέον τη σκυτάλη παίρνουν τα πεζοπόρα τμήματα στο έδαφος.

     

  • Η «Περίπολος της Γαλλίας» στον ουρανό του Παρισιού – Στα χρώματα της γαλλικής σημαίας τα Ηλύσια Πεδία

    Tα εννέα Alphajets του επίσημου ακροβατικού σμήνους Patrouille de France άνοιξαν το εναέριο μέρος της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

     

    Τα γαλλικά αεροσκάφη πλαισίωναν δύο Mirage 2000B, τα οποία πιλοτάρονταν από Γάλλους με συγκυβερνήτες Ουκρανούς εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Το σμήνος διέσχισε τον παρισινό ουρανό αφήνοντας πίσω του τις παραδοσιακές καπνογόνες τροχιές, οι οποίες σχημάτισαν τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας.

     

     

    Επίσης, σχεδόν 40 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale πέταξαν πάνω από το Παρίσι.

  • Στην εξέδρα των επισήμων ο Εμανουέλ Μακρόν

    Ο Γάλλος Πρόεδρος ολοκλήρωσε την επιθέωρησή του στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και προσήλθε στην εξέδρα των επισήμων, όπου βρίσκονται ήδη οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών.

     

    Αφού χαιρέτισε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, την υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν και τους αρχηγούς των επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν έλαβε τη θέση του, ενώ αμέσως μετά ήχησε η πρώτη ανάκρουση της «Μασσαλιώτιδας» (του γαλλικού εθνικού ύμνου) ενώπιόν του.

  • Σοφί Αντενό: Το μήνυμά της από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

    Σε τροχιά 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, η Γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό έστειλε μέσω του δικτύου France 2 το δικό της μήνυμα στους συμπατριώτες της για αυτήν την «ιδιαίτερη ημέρα», είτε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «βρισκόμαστε στον πλανήτη είτε σε τροχιά».

     

    Στο μήνυμά της, η Αντενό ανέφερε: «Αυτή είναι μια ημέρα κατά την οποία ενωνόμαστε για να γιορτάσουμε τη Δημοκρατία, τις αξίες της και όλους εκείνους που την υπηρετούν. Από το διάστημα, νιώθω ακόμη πιο βαθιά όλα όσα μας συνδέουν – σήμερα γιορτάζουμε αυτό που μας κάνει έναν ενωμένο λαό».

     

    «Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή γιορτή, είναι μια ισχυρή στιγμή για να ζωντανέψουμε την κοινή μας υπόσχεση: Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη», πρόσθεσε.

     

  • Ζαν-Νοέλ Μπαρό: «Αν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να αποτρέψουμε κάθε απειλή»

    Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας στο δίκτυο franceinfo κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 14ης Ιουλίου, χαιρέτισε τη «στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης». Σημείωσε ότι η Ευρώπη «αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για τη δική της ασφάλεια».

     

    Αναφερόμενος στην παρουσία των ξένων ηγετών στο Παρίσι, ο Μπαρό πρόσθεσε: «Αυτοί οι 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρίσκονται σήμερα εδώ για να γιορτάσουν την εθνική μας επέτειο, όμως χθες ήταν επίσης εδώ για μια ημέρα την οποία ο Πρόεδρος [Εμανουέλ Μακρόν] θέλησε να αφιερώσει στην άμυνα και την υποστήριξη της Ουκρανίας».

     

    Κλείνοντας, ο Γάλλος ΥΠΕΞ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον σκοπό της ευρωπαϊκής στρατιωτικής κινητοποίησης: «Αν σήμερα δείχνουμε το πρόσωπο μιας Ευρώπης που δίνει στον εαυτό της τα μέσα να εγγυηθεί τη δική της ασφάλεια, δεν είναι επειδή θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα επιθετικότητας στον κόσμο. Είναι απλώς επειδή, αν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να αποτρέψουμε κάθε απειλή. Και αυτός είναι πλέον ο στόχος που έχουν θέσει όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί. Αυτόν ακριβώς τον στόχο ήρθαν να παρουσιάσουν σήμερα, μέσα από αυτή την παρέλαση».

  • Η αφίξη του Μακρόν και η επιθέωρηση των στρατευμάτων

    Η προεδρική αυτοκινητοπομπή αναχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Εμανουέλ Μακρόν κατευθύνεται προς τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, προκειμένου να ηγηθεί της δέκατης και τελευταίας του παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

     

    Επιβαίνοντας στο στρατιωτικό όχημα διοίκησης, ο Πρόεδρος της Γαλλίας πραγματοποιεί τον γύρο της Place de l’Étoile και στη συνέχεια κατέρχεται τα Ηλύσια Πεδία για να επιθεωρήσει τα στρατεύματα.

     

    Σε λίγα λεπτά, όλα τα τμήματα θα παρελάσουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, στην οποία βρίσκονται ο αρχηγός του κράτους, η Πρώτη Κυρία, Μπριζίτ Μακρόν, τα μέλη της κυβέρνησης, καθώς και οι αρχές 37 ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών.

     

  • «Χρονιά Πολλά!» – Το μήνυμα του Μακρόν για την Εθνική Επέτειο

    Με ένα εξαιρετικά σύντομο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε:« Αγαπητοί συμπατριώτες μου, Καλή εθνική εορτή!».

     

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Το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης παρέλασης

  • 10:50 – Άφιξη του Προέδρου: Ο Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στην Place de la Concorde για την καθιερωμένη επιθεώρηση των στρατιωτικών τμημάτων.
  • 11:00 – Επίσημη έναρξη: Ξεκινά η παραδοσιακή παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία, στην οποία συμμετέχουν οι δυνάμεις ασφαλείας και προσκεκλημένα έθνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εναέριες επιδείξεις, παρελάσεις πεζοπόρων τμημάτων και οχημάτων, καθώς και ένα ειδικό αφιέρωμα στο Πολεμικό Ναυτικό.
  • 11:21 – Η «Περίπολος της Γαλλίας» στον αέρα: Το διάσημο ακροβατικό σμήνος Patrouille de France ανοίγει το εναέριο πρόγραμμα, με εννέα Alphajets να πραγματοποιούν πτήση σε κλειστό σχηματισμό πάνω από τα Ηλύσια Πεδία. Αμέσως μετά, ακολουθεί η διέλευση εκατοντάδων στρατιωτών, εκπροσώπων από 35 σύμμαχες χώρες και δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών.
  • 12:30 – Ελικόπτερα και μηχανοκίνητα τμήματα: Ξεκινά η πτήση των ελικοπτέρων των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία θα διαδεχθούν οι μηχανοκίνητες στρατιωτικές φάλαγγες και οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.
  • 12:50 – Η εντυπωσιακή ολοκλήρωση: Η παρέλαση κλείνει με τη διέλευση των 193 αλόγων της Προεδρικής Φρουράς (Ρεπουμπλικανική Φρουρά), λίγο πριν από την τελική εορταστική παρουσίαση που θα ρίξει την αυλαία των εκδηλώσεων.

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