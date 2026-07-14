Γαλλία – LIVE: Η «Ημέρα της Βαστίλης» και «η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης»

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Το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης παρέλασης
- 10:50 – Άφιξη του Προέδρου: Ο Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στην Place de la Concorde για την καθιερωμένη επιθεώρηση των στρατιωτικών τμημάτων.
- 11:00 – Επίσημη έναρξη: Ξεκινά η παραδοσιακή παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία, στην οποία συμμετέχουν οι δυνάμεις ασφαλείας και προσκεκλημένα έθνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εναέριες επιδείξεις, παρελάσεις πεζοπόρων τμημάτων και οχημάτων, καθώς και ένα ειδικό αφιέρωμα στο Πολεμικό Ναυτικό.
- 11:21 – Η «Περίπολος της Γαλλίας» στον αέρα: Το διάσημο ακροβατικό σμήνος Patrouille de France ανοίγει το εναέριο πρόγραμμα, με εννέα Alphajets να πραγματοποιούν πτήση σε κλειστό σχηματισμό πάνω από τα Ηλύσια Πεδία. Αμέσως μετά, ακολουθεί η διέλευση εκατοντάδων στρατιωτών, εκπροσώπων από 35 σύμμαχες χώρες και δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών.
- 12:30 – Ελικόπτερα και μηχανοκίνητα τμήματα: Ξεκινά η πτήση των ελικοπτέρων των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία θα διαδεχθούν οι μηχανοκίνητες στρατιωτικές φάλαγγες και οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.
- 12:50 – Η εντυπωσιακή ολοκλήρωση: Η παρέλαση κλείνει με τη διέλευση των 193 αλόγων της Προεδρικής Φρουράς (Ρεπουμπλικανική Φρουρά), λίγο πριν από την τελική εορταστική παρουσίαση που θα ρίξει την αυλαία των εκδηλώσεων.