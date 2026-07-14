Εγκυμοσύνη και καλοκαίρι: Πώς θα το χαρείτε με ασφάλεια – Συμβουλές και χρήσιμα tips

Η εγκυμοσύνη αποτελεί μια ξεχωριστή περίοδο γεμάτη αλλαγές, προσμονή και έντονα συναισθήματα. Όταν συμπίπτει με τους καλοκαιρινούς μήνες, η ζέστη, η υγρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο απαιτητική. Ωστόσο, με σωστή προετοιμασία και μερικές απλές συνήθειες, η μέλλουσα μητέρα μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι με ασφάλεια, άνεση και καλή διάθεση.

Η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος κατά την εγκυμοσύνη είναι φυσιολογική, καθώς ο οργανισμός εργάζεται περισσότερο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του μωρού. Για τον λόγο αυτό, η έντονη ζέστη γίνεται συχνά πιο δύσκολα ανεκτή. Η παραμονή σε δροσερούς χώρους, η χρήση ανεμιστήρα ή κλιματισμού και η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις ώρες με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη της δυσφορίας και της υπερθέρμανσης.

Η επαρκής ενυδάτωση είναι ίσως ο σημαντικότερος σύμμαχος της εγκύου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η κατανάλωση άφθονου νερού βοηθά στη σωστή λειτουργία του οργανισμού, μειώνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κυκλοφορίας του αίματος.

Επιπλέον, φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το καρπούζι, το πεπόνι και τα ροδάκινα, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για δροσιά και ενυδάτωση.

Η σωστή διατροφή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τους θερμούς μήνες. Ελαφριά γεύματα, πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας και δημητριακά ολικής άλεσης, προσφέρουν ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Η ένδυση παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην άνεση της εγκύου. Τα ανοιχτόχρωμα, βαμβακερά και λινά ρούχα επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και μειώνουν την αίσθηση θερμότητας. Τα άνετα υποδήματα με καλή στήριξη βοηθούν στη μείωση της καταπόνησης. Αποφεύγουμε δηλαδή τα ψηλοτάκουνα κλειστά υποδήματα και υιοθετούμε έναν πιο ανάλαφρο τρόπο ζωής.

Η θάλασσα αποτελεί αγαπημένο προορισμό για πολλές εγκύους και, στις περισσότερες περιπτώσεις, το κολύμπι είναι μια ασφαλής και ιδιαίτερα ωφέλιμη μορφή άσκησης.

Το νερό μειώνει την πίεση στις αρθρώσεις, ανακουφίζει από το βάρος της κοιλιάς και συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλέγονται καθαρές παραλίες, να αποφεύγονται οι βουτιές σε πολύ κρύο νερό και να τηρούνται οι οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη. Κατά την εγκυμοσύνη, το δέρμα γίνεται πιο ευαίσθητο και εμφανίζει αυξημένη τάση για πανάδες και δυσχρωμίες. Η χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας, το καπέλο με φαρδύ γείσο, τα γυαλιά ηλίου και η σκιά αποτελούν βασικά μέτρα προστασίας. Η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο μεταξύ των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν αφυδάτωση ή θερμική καταπόνηση. Έντονη δίψα, ζάλη, πονοκέφαλος, αδυναμία, μειωμένη ούρηση ή επίμονες συσπάσεις απαιτούν άμεση ξεκούραση, ενυδάτωση και επικοινωνία με τον γιατρό, ιδιαίτερα εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται.

Οι καλοκαιρινές μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, αρκεί να γίνονται συχνές στάσεις για ξεκούραση, να υπάρχει συνεχής πρόσβαση σε νερό και να αποφεύγεται η πολύωρη παραμονή σε ζεστό αυτοκίνητο. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας παραμένει απαραίτητη, με σωστή τοποθέτηση κάτω από την κοιλιά και διαγώνια πάνω από τον ώμο.

Κάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική και οι ανάγκες κάθε γυναίκας διαφέρουν. Για τον λόγο αυτό, οι γενικές συμβουλές δεν αντικαθιστούν ποτέ την εξατομικευμένη καθοδήγηση του γυναικολόγου ή της μαίας. Με σωστή ενημέρωση, ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ενυδάτωση, προστασία από τον ήλιο και λίγη επιπλέον ξεκούραση, το καλοκαίρι μπορεί να γίνει μια όμορφη περίοδος γεμάτη ευχάριστες στιγμές, χαλάρωση και αισιοδοξία μέχρι την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας.

Συνοψίζοντας

Κατανάλωση υγρών: Πίνετε τουλάχιστον 2 έως 2,5 λίτρα νερό καθημερινά.

Ισορροπημένη διατροφή: Προτιμήστε ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά.

Αποφυγή: Μειώστε τις τροφές που προκαλούν κατακράτηση υγρών, όπως τα αλμυρά, τα βαριά και τα τηγανητά φαγητά.

Προστασία από τον Ήλιο

Ωράριο εξόδων: Περιορίστε την έκθεση στον ήλιο και τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή μεταξύ 11:00 π.μ. και 17:00 μ.μ..

Αντηλιακή προστασία: Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας (SPF 50), το οποίο είναι απαραίτητο για την αποφυγή του «μητρικού χλοάσματος» (μέλασμα) που επιδεινώνεται στον ήλιο.

Άσκηση & Δροσερές Δραστηριότητες

Κολύμβηση: Το κολύμπι στη θάλασσα αποτελεί εξαιρετική μέθοδο άσκησης. Προτιμήστε καθαρά και ζεστά νερά, αποφεύγοντας το πολύ παγωμένο νερό το οποίο μπορεί να προκαλέσει συσπάσεις.

Σημαντικό και η κολύμβηση σε ρηχά νερά και κατά μήκος της ακτής. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αιφνίδιας αδιαθεσίας.

Υγιεινή : Αλλάξτε αμέσως βρεγμένο μαγιό μετά το κολύμπι για να μειώσετε τον κίνδυνο κολπίτιδων, καθώς κατά την εγκυμοσύνη ο οργανισμός είναι πιο ευαίσθητος.

: Αλλάξτε αμέσως βρεγμένο μαγιό μετά το κολύμπι για να μειώσετε τον κίνδυνο κολπίτιδων, καθώς κατά την εγκυμοσύνη ο οργανισμός είναι πιο ευαίσθητος. Άσκηση: Εάν γυμνάζεστε, προτιμήστε τις πιο δροσερές πρωινές ή βραδινές ώρες και πάντα χωρίς υπερβολές.

Άνεση στην Καθημερινότητα

Ρούχα : Επιλέξτε ελαφριά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, κατά προτίμηση βαμβακερά, ώστε το δέρμα να αναπνέει.

: Επιλέξτε ελαφριά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, κατά προτίμηση βαμβακερά, ώστε το δέρμα να αναπνέει. Δροσιά: Κάντε συχνά δροσερά ντους.

Τα πιο σημαντικά Tips:

Καλύτερα να αποφεύγουμε την οδήγηση στα μεγάλα οδικά ταξίδια ιδίως το 2 ο και 3 ο τρίμηνο

και 3 τρίμηνο Αποφεύγουμε τα πολύ απομονωμένα νησιά

Αποφεύγουμε τα θαλάσσια σπορ καθώς και θαλάσσια μέσα μεταφοράς με έντονες αναταράξεις.

Το καλοκαίρι είναι εδώ χαρείτε το.

*Γράφει ο Ιωάννης Καλογήρου MD,DFFP,DRCOG,PhD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών