Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια τις επόμενες ημέρες – Πότε και πού θα υπάρξει αστάθεια

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Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια θα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και τις επόμενες ημέρες, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται πτώση του υδράργυρου αλλά και άστατες συνθήκες.

Η χώρα μας, όπως όλα δείχνουν, δεν θα επηρεαστεί από το κύμα καύσωνα που ταλαιπωρεί εδώ και εβδομάδες αρκετές χώρες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι αυτή η θερμή αέρια αυτή μάζα θα αρχίσει να κινείται και προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, για σήμερα, Τρίτη, αναμένονται ήπιες καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες με μοναδική «παραφωνία» τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν και αναμένονται σύννεφα αστάθειας που θα προκαλέσουν μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Πελοποννήσου. Αυτά τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα εμφανίσουν αξιόλογη διάρκεια ή ένταση.

Στο πεδίο των ανέμων, τα μελτέμια θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και τις επόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες, σε ένα μετεωρολογικό περιβάλλον που ευνοεί την εξάπλωση πυρκαγιών. Ειδικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 6, 7 και πολλές φορές 8 μποφόρ, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες.

Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει πρόσκαιρα και θα φτάσει στους 34-36 βαθμούς, με εξαίρεση τη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου μπορεί να δούμε ακόμα και 38άρια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένουμε σήμερα ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ένα βοριαδάκι με μέτριες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος ενδέχεται να σκαρφαλώσει και στους 37 Κελσίου.

Πολύ καλός θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και κάποια σύννεφα αστάθειας προς το απόγευμα κυρίως στη γύρω ορεινή ημιορεινή ζώνη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, κοντά στην Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα υπάρξει πτώση του υδραργύρου και θα κυριαρχήσουν άστατες συνθήκες.

Μέχρι και την Κυριακή ο κυριότερος κίνδυνος θα είναι αυτός της εκδήλωσης πυρκαγιάς, υπογράμμισε ο γνωστός μετεωρολόγος.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.