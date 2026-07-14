Παλιές ταυτότητες: Παράταση με περιορισμούς στη χρήση τους – Τι θα ισχύει έως τον Σεπτέμβριο του 2027

Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 παρατείνεται η ισχύς των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπου είναι αναγκαία η απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων.

Ωστόσο, διευκρινίζεται πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027 θα χρησιμοποιούνται οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες με περιορισμούς. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για γενική παράταση της ισχύος τους. Μάλιστα, από τις 3 Αυγούστου, οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Όποιος προγραμματίζει ταξίδι στο εξωτερικό από αυτή την ημερομηνία και μετά, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει στην κατοχή του τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο.

H απόφαση

Αναλυτικά, στην αριθμ. 32590 ΕΞ 2024 απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης» (Β’ 3682) τροποποιείται η υπό στοιχεία υπουργική απόφαση 27499 ΕΞ 2021 και επισημαίνονται τα εξής:

Άρθρο 4. Κατάλληλα έγγραφα για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

«3. Για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης νέου τύπου με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι έως την 25-9-2027, γίνονται δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, κατά την κρίση του ΠΥΕ και ύστερα από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, το ισχύον αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, στο οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 27499 ΕΞ 2021 «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης» (Β’ 3682).

Πότε θα καταργηθούν οριστικά οι παλαιές ταυτότητες

Τον Σεπτέμβριο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριστικής κατάργησης των παλαιών ταυτοτήτων από τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα δέχονται τις παλιές ταυτότητες και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το νέο δελτίο ταυτότητας.