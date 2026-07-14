Έρλινγκ Χάαλαντ: Το περίεργο αναμνηστικό που έφερε από το Μουντιάλ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε στην πατρίδα του τη Νορβηγία μετά το Μουντιάλ, κουβαλώντας ένα ταριχευμένο ρακούν που κρατούσε ένα μπουκάλι ουίσκι, προκαλώντας εντύπωση στους οπαδούς. Το ρακούν, αξίας 755 δολαρίων και με το παρατσούκλι «Ρακούν Ουίσκι», αγοράστηκε από τον ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της παραμονής της νορβηγικής ομάδας στο Τέξας, οδηγώντας σε αυξημένες πωλήσεις για το κατάστημα που το πουλούσε.

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Χάαλαντ
Φωτογραφία: Instagram/erling
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κέρδισε για ακόμη μία φορά τα φλας επιστρέφοντας στην πατρίδα του, καθώς εθεάθη να κρατάει στην αγκαλιά του ένα ταριχευμένο ρακούν.
  • Πρόκειται για ένα ταριχευμένο ρακούν αξίας 755 δολαρίων, το οποίο κρατά ένα μπουκάλι ουίσκι και αγοράστηκε από κατάστημα στο Τέξας κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
  • Ο Χάαλαντ επισκέφθηκε το Wild Bill’s Western Store στο Ντάλας, όπου αγόρασε το ρακούν με το παρατσούκλι «Ρακούν Ουίσκι». Χάρη στο «φαινόμενο Χάαλαντ», το ταριχευμένο ζώο εξαντλήθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο.

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν από τους νικητές του Μουντιάλ, παρά την ήττα της Νορβηγίας πριν από τους ημιτελικούς. Ο ποδοσφαιριστής που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τις τσάντες Birkin, επιστρέφοντας πίσω στην πατρίδα του κέρδισε για ακόμη μία φορά τα φλας.

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Όταν το αεροπλάνο της νορβηγικής ομάδας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Γκαρντερμόεν του Όσλο τη Δευτέρα, οι οπαδοί έμειναν άναυδοι βλέποντας τι κουβαλούσε ο Χάαλαντ. Περπατώντας στο κόκκινο χαλί, ο Χάαλαντ εθεάθη να κρατάει στην αγκαλιά του ένα ταριχευμένο ρακούν.

«Με ακολούθησε σπίτι» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, όπου αποβιβάζεται από το αεροσκάφος κρατώντας το περίεργο αναμνηστικό.

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Πρόκειται για ένα ταριχευμένο ρακούν αξίας 755 δολαρίων που με τα δύο μπροστινά του πόδια κρατά ένα μπουκάλι ουίσκι, το οποίο αγοράστηκε από ένα κατάστημα στο Τέξας κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας έφτασε στα προημιτελικά του τουρνουά για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις που περιλάμβαναν μια σημαντική νίκη επί της Βραζιλίας στον γύρο των 16.

 

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Πώς… ερωτεύτηκε το ρακούν

Η ιστορία ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου κατά τη διάρκεια της παραμονής της Νορβηγίας στο Τέξας. Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του τουρνουά, ο Χάαλαντ επισκέφθηκε το Wild Bill’s Western Store στο Ντάλας. Υιοθετώντας πλήρως την κουλτούρα του αμερικανικού Νότου, ο επιθετικός αγόρασε ένα μαύρο καουμπόικο καπέλο, δερμάτινες μπότες και ένα μπλουζάκι. Ενώ εξερευνούσε το κατάστημα, ο Χάαλαντ λάτρεψε επίσης τα ιδιόρρυθμα κομμάτια ταρίχευσης που ετοίμαζαν.

Κατέληξε να αγοράσει το ρακούν, με το δημοφιλές παρατσούκλι «Ρακούν Ουίσκι», το οποίο απεικονίζει ένα ρακούν να κρατά ένα γυάλινο μπουκάλι αλκοόλ.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψη υψηλού προφίλ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Χάαλαντ στην αρχική σελίδα του ιστότοπού τους. Χάρη στο «φαινόμενο Χάαλαντ», το ταριχευμένο ζώο αξίας 750 δολαρίων εξαντλήθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, ωθώντας το κατάστημα να επιταχύνει τις επιλογές διεθνούς αποστολής για να χειριστεί ένα ξαφνικό κύμα παραγγελιών από όλο τον κόσμο.

 

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