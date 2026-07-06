Μουντιάλ 2026: Η αγκαλιά του Βινίσιους στον Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό της Σελεσάο – Δείτε βίντεο

Η Νορβηγία νίκησε τη Βραζιλία με 2-1 στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 και πήρε την πρόκριση, αφήνοντας εκτός συνέχειας ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Ο Έρλινγκ Χάλαντ πέτυχε και τα δύο γκολ των Νορβηγών, οι οποίοι έφτασαν σε μία από τις σημαντικότερες νίκες της ιστορίας τους.

Η Σελεσάο είχε μπει στη νοκ άουτ αναμέτρηση με στόχο την πρόκριση και τη συνέχιση της προσπάθειας για την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2002. Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, προκάλεσε έντονη απογοήτευση στους παίκτες του Κάρλο Αντσελότι, καθώς η Βραζιλία αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Βινίσιους, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της Βραζιλίας κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο. Ο 25χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε εμφανώς επηρεασμένος από τον αποκλεισμό της ομάδας του.

✋🏾💔 Vinicius Jr says sorry to Brazil fans. pic.twitter.com/oMNxmI1Lxn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Η κίνηση του Βινίσιους προς τον Χάλαντ

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Βινίσιους προχώρησε σε μία κίνηση σεβασμού προς τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Βραζιλιάνος πλησίασε τον Νορβηγό επιθετικό την ώρα που εκείνος έκανε δηλώσεις, του έδωσε το χέρι για να τον συγχαρεί και στη συνέχεια τον αγκάλιασε.

Η εικόνα αυτή ξεχώρισε μετά το φινάλε της αναμέτρησης, καθώς ανέδειξε το πνεύμα του fair play σε μία στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Η Νορβηγία πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση, ενώ η Βραζιλία ολοκλήρωσε την πορεία της στο Μουντιάλ με πικρό τρόπο.