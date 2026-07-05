Τουρκία: «Παρέλαση» ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ – Το οριστικό αναλυτικό πρόγραμμα, οι πυρετώδεις προετοιμασίες και τα μέτρα ασφαλείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Τουρκία ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, με αποκορύφωμα τη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Έναρξη των εργασιών

Οι εργασίες της Συνόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος στις 16:45.

Φόρουμ αμυντικών βιομηχανιών

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών επικεντρώνεται στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας, με σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 10:00, θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικών Βιομηχανιών του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Συμμαχίας, των κρατών-μελών και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Στις 12:45 ο Μαρκ Ρούτε θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία του Φόρουμ, μαζί με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης και υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας της Τουρκίας.

Στις 14:00 ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Συναντήσεις υπουργών και δεξίωση Ερντογάν

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει επίσης σειρά διπλωματικών επαφών και επίσημων εκδηλώσεων.

Στις 17:00 οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (ICI).

Στις 17:30 θα παρατεθεί δεξίωση στην πανεπιστημιούπολη «Crescent and Star» του τουρκικού υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για τους υπουργούς ‘Αμυνας, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης οι υπουργοί ‘Αμυνας της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Κορέας.

Αργότερα, στις 18:30, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσουν δεξίωση και επίσημο δείπνο προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και των συζύγων τους.

Μεταξύ των προσκεκλημένων θα βρίσκονται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έχουν προγραμματιστεί επίσης: το δείπνο εργασίας των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας στις 19:45 και το δείπνο εργασίας των υπουργών ‘Αμυνας του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στις 20:15.

Η συνεδρίαση των ηγετών

Η κορύφωση της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου με τη συνεδρίαση των ηγετών των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Στις 10:45 ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθούν επισήμως τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των συμμαχικών χωρών.

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη οικογενειακή φωτογράφιση και στις 11:15 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα ολοκληρωθεί στις 15:00 με τη συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Πληροφορίες αναφέρουν μετά την τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο Πρόεδροι να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις, ενώ δεν αποκλείεται και η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο ATO Congresium το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, κυβερνητικών εκπροσώπων και κορυφαίων εταιρειών του αμυντικού τομέα. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση νέων συνεργασιών και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Επί ποδός 56.288 αστυνομικοί

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τη συμμετοχή, τα μέτρα ασφαλείας και τις υποδομές της συνόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, πολλοί προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

Τα μέτρα ασφαλείας

Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, η Διεύθυνση Επικοινωνίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχείρηση ασφαλείας που θα συνοδεύσει τη διοργάνωση, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που θα αναπτυχθεί.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια της συνόδου θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί, 7.447 στελέχη της χωροφυλακής και 639 στελέχη κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, για τις μετακινήσεις των αποστολών θα χρησιμοποιηθούν τρία αεροδρόμια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τα Μέσα Ενημέρωσης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας παρουσιάζει επίσης τις υποδομές που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη της συνόδου από τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, περίπου 3.000 δημοσιογράφοι αναμένεται να καλύψουν τη σύνοδο. Υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, το κρατικό κανάλι TRT θα πραγματοποιήσει τηλεοπτική κάλυψη από 26 σημεία, χρησιμοποιώντας 96 κάμερες και 18 οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων.

Η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως διεθνές κέντρο Τύπου διαθέτοντας 1.800 θέσεις εργασίας, 40 αίθουσες μοντάζ και περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων. Σε όλη την ‘Αγκυρα θα λειτουργήσουν επίσης 5.000 υπαίθρια σημεία ενημέρωσης και προβολής.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αναφέρει ακόμη ότι, παράλληλα με τις εργασίες της συνόδου, θα πραγματοποιηθεί σειρά παράλληλων δράσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διοργάνωση πολλών θεματικών πάνελ, εργαστηρίων (workshops) και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.