Μασσαλία: Πυρκαγιά σε σκάφη στο παλιό λιμάνι, 9 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν δύο σκάφη μήκους 12 και 20 μέτρων. Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των αρχών, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 150 πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο. Οι αρχές δεν αποκλείουν αύξηση των τραυματιών λόγω τοξικών καπνών, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και τα θαλάσσια δρομολόγια διακόπηκαν προσωρινά

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας ξέσπασε σήμερα Κυριακή το πρωί μεγάλη πυρκαγιά, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της γαλλικής πόλης.
  • Δύο σκάφη, μήκους 12 και 20 μέτρων, βυθίστηκαν, ενώ εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των αρχών.
  • Συνολικά 150 πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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Σήμερα το πρωί ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της γαλλικής πόλης.

Όλα άρχισαν όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε σκάφος που ήταν δεμένο στο λιμάνι, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δεύτερη παρακείμενη θαλαμηγό. Τα δύο σκάφη, μήκους 12 και 20 μέτρων αντίστοιχα, τελικά βυθίστηκαν.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των Αρχών, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 150 πυροσβέστες του ειδικού σώματος ναυτικής πυρόσβεσης της Μασσαλίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ο οποίος ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι ήταν επιβαίνοντες στα σκάφη. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος της ασφάλειας του λιμανιού. Συνολικά, 14 άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι Αρχές πάντως δεν αποκλείουν να αυξηθούν οι τραυματίες, λόγω των πυκνών τοξικών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ μετά το συμβάν διακόπηκαν προσωρινά και τα θαλάσσια δρομολόγια από το λιμάνι.

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