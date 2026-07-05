Μασσαλία: Πυρκαγιά σε σκάφη στο παλιό λιμάνι, 9 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σήμερα το πρωί ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της γαλλικής πόλης.

Όλα άρχισαν όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε σκάφος που ήταν δεμένο στο λιμάνι, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δεύτερη παρακείμενη θαλαμηγό. Τα δύο σκάφη, μήκους 12 και 20 μέτρων αντίστοιχα, τελικά βυθίστηκαν.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των Αρχών, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 150 πυροσβέστες του ειδικού σώματος ναυτικής πυρόσβεσης της Μασσαλίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ο οποίος ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι ήταν επιβαίνοντες στα σκάφη. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος της ασφάλειας του λιμανιού. Συνολικά, 14 άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι Αρχές πάντως δεν αποκλείουν να αυξηθούν οι τραυματίες, λόγω των πυκνών τοξικών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ μετά το συμβάν διακόπηκαν προσωρινά και τα θαλάσσια δρομολόγια από το λιμάνι.

MARSEILLE : Incendies de bateaux dans le Vieux-Port de Marseille, amarrés devant l’hôtel de ville. Une quinzaine de personnes sont blessées, deux bateaux ont coulé. pic.twitter.com/1VLlf4Sejz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 5, 2026

MARSEILLE : Incendies de bateaux dans le Vieux-Port de Marseille, amarrés devant l’hôtel de ville. Une quinzaine de personnes sont blessées, deux bateaux ont coulé. pic.twitter.com/1VLlf4Sejz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 5, 2026