Φωτιά στην Οινόη: Στη μάχη με τις φλόγες 210 πυροσβέστες και 29 εναέρια μέσα – Δείτε βίντεο

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Η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Οινόη και έχει κινητοποιήσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εντοπίζεται σε μια περιοχή ανάμεσα στις καμένες εκτάσεις του 2021 και του 2023. Καίει σε ένα πυκνό πευκοδάσος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σφάκα και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φως, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται απο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές.

Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές εστίες κυρίως εντός της δασικής έκτασης.

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ετοιμότητα και δυνάμεις του ΕΚΑΒ ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Τι λέει για τη φωτιά πυρομετεωρολόγος

Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο, Θ. Γιάνναρο, «υπάρχει υλικό για να κάψει η φωτιά. Φαίνεται ότι παρουσιάζει «προσωρινή πυροεπαγωγική συμπεριφορά». Δηλαδή, ευνοείται η καύση της βλάστησης και το σύννεφο του καπνού που ανεβαίνει ευνοείται από την υγρασία ψηλότερα μέσα στην ατμόσφαιρα και οδηγεί στο να δημιουργούνται νέφη στην απόληξη του καπνού. Αυτός σημαίνει ότι κατά περιόδους η φωτιά δημιουργεί τον δικό της καιρό και τη δική της συμπεριφορά στο έδαφος».

Δήμαρχος Μάνδρας: Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος μιλώντας στο ERTNews, είπε ότι «η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε στην άκρη του δρόμου. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που κάνουν λόγο για αυτοκίνητο που πέρασε και κάποιος πέταξε κάτι από αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η κατεύθυνση άλλαξε και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινδυνεύουν σπίτια».

Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής

«Το έχουμε ξαναζήσει όλο αυτό πριν από λίγα χρόνια. Είχε μπει μεγάλη φωτιά και έφτασε στη Μάνδρα» είπε μία κάτοικος της περιοχής μιλώντας στην κάμερα του ERTNews.

«Ήρθε η πρόεδρος του χωριού και μας είπε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί θα πρέπει να φύγουμε. Έχω ετοιμαστεί, έχω τη βαλιτσούλα μου έτοιμη και το σκυλάκι μου για να φύγουμε».

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αυτή την ώρα έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα, 1 ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112

Νωρίτερα εστάλη στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς στην Οινόη που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.