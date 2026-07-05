Στέλιος Ρόκκος: «Ήταν για 100 μέτρα, σε ασφαλή περιοχή» – Η απάντησή του για το κράνος μετά την ανάρτηση Γεωργιάδη

Με μια λιτή ανάρτηση απάντησε ο Στέλιος Ρόκκος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα πλάνα από το νέο του video clip, όπου εμφανίζεται να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Σημειώνεται ότι νωρίτερα τη συγκεκριμένη σκηνή του video clip σχολίασε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την εικόνα του να οδηγεί κάποιος χωρίς κράνος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του βίντεο και σε απολύτως ασφαλές περιβάλλον στην Υδρολίμνη Λήμνου.

«Χωρίς κράνος για 100 μέτρα για το γύρισμα του βίντεο !!! Σε μια ασφαλή περιοχή στην χορταρολίμνη Λήμνου!! ( έτσι για μην γινόμαστε κακά παραδείγματα)», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επρόκειτο για επικίνδυνη οδήγηση ή για δημόσιο δρόμο.

Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να επισημάνει με νόημα πως η εικόνα αυτή δεν πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, γράφοντας: «Έτσι για μην γινόμαστε κακά παραδείγματα».