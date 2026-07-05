Στέλιος Ρόκκος: «Ήταν για 100 μέτρα, σε ασφαλή περιοχή» – Η απάντησή του για το κράνος μετά την ανάρτηση Γεωργιάδη

Ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του χωρίς κράνος σε πλάνα από το νέο του video clip, σκηνή την οποία είχε σχολιάσει και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε για 100 μέτρα, σε απολύτως ασφαλές περιβάλλον στην Υδρολίμνη Λήμνου, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

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Στέλιος Ρόκκος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε στις αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για τα πλάνα του νέου του video clip όπου οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος.
  • Ο γνωστός καλλιτέχνης τόνισε πως η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του βίντεο και σε απολύτως ασφαλές περιβάλλον στην Υδρολίμνη Λήμνου.
  • Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να επισημάνει με νόημα πως η εικόνα αυτή δεν πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, γράφοντας: «Έτσι για μην γινόμαστε κακά παραδείγματα».

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Με μια λιτή ανάρτηση απάντησε ο Στέλιος Ρόκκος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα πλάνα από το νέο του video clip, όπου εμφανίζεται να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Σημειώνεται ότι νωρίτερα τη συγκεκριμένη σκηνή του video clip σχολίασε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την εικόνα του να οδηγεί κάποιος χωρίς κράνος.

Άδωνις Γεωργιάδης για Στέλιο Ρόκκο: «Η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη»

Ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του βίντεο και σε απολύτως ασφαλές περιβάλλον στην Υδρολίμνη Λήμνου.

«Χωρίς κράνος για 100 μέτρα για το γύρισμα του βίντεο !!! Σε μια ασφαλή περιοχή στην χορταρολίμνη Λήμνου!! ( έτσι για μην γινόμαστε κακά παραδείγματα)», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επρόκειτο για επικίνδυνη οδήγηση ή για δημόσιο δρόμο.

Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να επισημάνει με νόημα πως η εικόνα αυτή δεν πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, γράφοντας: «Έτσι για μην γινόμαστε κακά παραδείγματα».

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