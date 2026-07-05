Βασίλης Κικίλιας για Τζένη Μπαλατσινού: «Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει παλέψει πολύ στη ζωή του»

Στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Ναταλία Γερμανού, για την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή (5/7).

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2019. Τον Δεκέμβριο του 2020 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

«Το σπίτι μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, τα παιδιά μας, είναι η Ιθάκη μου. Είναι ασφάλεια για εμένα, είναι αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης, και συντροφικότητας, αυτό που μου προσφέρουν οι άνθρωποί μου», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας για την Τζένη Μπαλατσινού, εξήγησε πως: «Είναι ήρεμη δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει παλέψει πολύ στη ζωή του. Είναι πολύ ωραίο για εμένα που μπορούμε να περνάμε τον έβδομο χρόνο του γάμου μας, και τον ένατο χρόνο της περιόδου που είμαστε μαζί, και αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι.

Αυτό δεν είναι σύνηθες και εύκολο. Θέλει δουλειά καταρχάς. Κατά δεύτερον είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος με βλέπει ως Βασίλη και όχι ως κάτι άλλο. Και μου λέει και τα πράγματα με το όνομά τους πολλές φορές. Αυτό με βοηθάει να είμαι σε ισορροπία και να είμαι και γειωμένος».

«Είναι γλυκός άνθρωπος, είναι κοντά στα παιδιά της, είναι πολύ κοντά σε εμένα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον τέτοιο που θέλεις να γυρίσεις σπίτι. Γενικώς τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Την επιδιώκουμε την συντροφικότητα και την αλληλοστήριξη. Άλλωστε πάντα η ομάδα και οι πολλοί, είναι καλύτεροι από το να είσαι μόνος σου», είπε αμέσως μετά.