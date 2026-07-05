Γιάννης Κορδώνης: Συγκινήθηκε στην τελευταία εκπομπή του με τη Ναταλία Γερμανού – «Πίστεψες σε εμένα όσο δεν έχει πιστέψει κανένας άνθρωπος στη ζωή μου»

Ένα «ταξίδι» πέντε χρόνων ολοκληρώθηκε για τον Γιάννη Κορδώνη, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του στο «Καλύτερα δε γίνεται». Ο δημοσιογράφος εξέφρασε τη συγκίνησή του και την ευγνωμοσύνη του προς τη Ναταλία Γερμανού, δηλώνοντας πως πίστεψε σε εκείνον όσο κανένας άλλος. 

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Γιάννης Κορδώνης Ναταλία Γερμανού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα «ταξίδι» πέντε χρόνων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου για τον Γιάννη Κορδώνη, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του στο «Καλύτερα δε γίνεται».
  • Ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε την συγκίνησή του, μιλώντας με λόγια ευγνωμοσύνης για τη Ναταλία Γερμανού.
  • Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια ανέφερε πως «ήμουν και εγώ εξίσου τυχερή με εσένα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα «ταξίδι» πέντε χρόνων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου για τον Γιάννη Κορδώνη, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του στο «Καλύτερα δε γίνεται». Ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε την συγκίνησή του, με τον ίδιο να μιλάει με λόγια ευγνωμοσύνης για τη Ναταλία Γερμανού, για την οποίο ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «πίστεψες σε εμένα όσο δεν έχει πιστέψει κανένας άνθρωπος στη ζωή μου».

Απευθυνόμενος στη Ναταλία Γερμανού, ο Γιάννης Κορδώνης είπε: «Δεν βρίσκουν όλοι οι άνθρωποι κάποιον να πιστέψει σε αυτούς στην πορεία τους, οπότε δεν μπορώ να μην σου πω πόσο τυχερός νιώθω, γιατί εγώ βρήκα εσένα. Όπου πίστεψες σε εμένα όσο δεν έχει πιστέψει κανένας άνθρωπος στη ζωή μου, και είναι εντελώς αλήθεια αυτό.

Μου έδωσες χρόνο, χώρο, δύναμη, θάρρος, που δεν ήξερα ούτε εγώ καν ότι τα έχω. Και δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή, σε πολλούς μπορεί να ακουστεί, ότι άλλαξε η ζωή μου απ’ όταν σε γνώρισα και μετά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εννοείται αυτό, θα σε ευχαριστώ πάντα, και θα σε αγαπώ βαθιά». 

Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Δεν θα πω πολλά, θα σου πω μόνο ότι ήμουν και εγώ εξίσου τυχερή με εσένα. Πάντα είναι δύο οι τυχεροί. Σου εύχομαι τα καλύτερα, δεν θα σταματήσω ποτέ να σε ευχαριστώ και εγώ για αυτά τα πέντε υπέροχα χρόνια, και να σε αγαπώ εξίσου, και να θέλω για εσένα μόνο χαρά και μόνο επιτυχίες να έχεις από εδώ και πέρα». 

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