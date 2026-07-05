Άδωνις Γεωργιάδης για Στέλιο Ρόκκο: «Η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη»

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε δημόσια σε βίντεο που ανήρτησε η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου, Λελέ Γκόφα, στο Instagram, στο οποίο το ζευγάρι εμφανίζεται να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την εικόνα απαράδεκτη, τονίζοντας τον κίνδυνο μιμητισμού και καλώντας τον καλλιτέχνη να συμβάλει στην εκστρατεία για τη χρήση κράνους.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις νέες εφαρμογές του συστήματος υγείας Πηγή:Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου, Λελέ Γκόφα, στο Instagram, στο οποίο το ζευγάρι οδηγούσε μηχανή χωρίς κράνος.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη».
  • Κάλεσε να σταματήσει η αναπαραγωγή τέτοιων εικόνων και «να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο», καλώντας και τον κ. Ρόκκο να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.

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Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου, Λελέ Γκόφα, στο προφίλ της στο Instagram. Σε αυτό, βλέπουμε το ζευγάρι να βρίσκεται πάνω σε μία μηχανή που οδηγεί ο επιτυχημένος ερμηνευτής, χωρίς κανένας από τους δύο να φοράει κράνος, ενώ από πίσω ακούγεται το τραγούδι του, «Πιο πολύ».

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι «η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ενώ σημείωσε πως πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες «και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο». Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον καλλιτέχνη «να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της». 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε: «Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη.

Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…

Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της». 

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