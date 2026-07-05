Άδωνις Γεωργιάδης για Στέλιο Ρόκκο: «Η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη»

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου, Λελέ Γκόφα, στο προφίλ της στο Instagram. Σε αυτό, βλέπουμε το ζευγάρι να βρίσκεται πάνω σε μία μηχανή που οδηγεί ο επιτυχημένος ερμηνευτής, χωρίς κανένας από τους δύο να φοράει κράνος, ενώ από πίσω ακούγεται το τραγούδι του, «Πιο πολύ».

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι «η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ενώ σημείωσε πως πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες «και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο». Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον καλλιτέχνη «να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε: «Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη.

Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…

Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».