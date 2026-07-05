Ιράν: Τρεις γιοι του Χαμενεΐ εμφανίστηκαν στην κηδεία, αλλά όχι ο διάδοχός του

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Τρεις γιοι του δολοφονημένου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσευχήθηκαν δίπλα στο φέρετρό του και σε αυτά τεσσάρων άλλων μελών της οικογένειάς του την Κυριακή, αλλά ο Μοτζτάμπα, ο γιος που τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δεν εμφανίστηκε.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ Χαμενεΐ να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα που ήταν τοποθετημένα στην τεράστια αυλή του Μεγάλου Μοσάλα του Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη, ενός εκτεταμένου θρησκευτικού συγκροτήματος.

Σε μια επίδειξη δημόσιας αφοσίωσης στο θεοκρατικό κράτος και επαναστατικού ζήλου, η Ισλαμική Δημοκρατία διοργανώνει μια εβδομάδα μαζικών νεκρικών πομπών για τον Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της σορού του σε σιιτικούς θρησκευτικούς χώρους στο γειτονικό Ιράκ.

Αφού παρέμεινε σε εσωτερικό χώρο για να τον επισκεφθούν ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες και ξένοι αξιωματούχοι, το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτέθηκε σε εξωτερικό χώρο το Σάββατο κάτω από γυαλί, μαζί με αυτά της κόρης του, του γαμπρού του, της νύφης του και της 14 μηνών εγγονής του.

Δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί καμία δημόσια εμφάνιση ή φωτογραφία του Μοτζτάμπα, ο οποίος λέγεται ότι τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στόχους στην αρχή του πολέμου.

Το πρόσωπο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν παραμορφωμένο και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια, δήλωσαν στο Reuters άτομα κοντά στον στενό του κύκλο.

Μια εκεχειρία ανέστειλε τον τετράμηνο πόλεμο βάσει συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, θα αποφέρει τελικά τεράστια οικονομικά οφέλη, σύμφωνα με αυτό που περιγράφουν ως νίκη επί μιας υπερδύναμης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες είχαν διακοπεί για μια εβδομάδα λόγω της κηδείας.

Την Κυριακή, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ προσευχήθηκαν πίσω από τα φέρετρα. Ο Μασούντ Χαμενεΐ εθεάθη να κλαίει και να σκουπίζει τα δάκρυά του με μια κεφίγιε – το καρό μαντήλι που αποτελεί σύμβολο στο Ιράν των μαχητικών επαναστατικών ιδανικών και της αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους – καθώς ένας ιμάμης απήγγειλε τις προσευχές της κηδείας.