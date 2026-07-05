Καλιφόρνια: Ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο

Σε ένα ακόμα περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές ενεπλάκη ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 86χρονος επιχειρηματίας φέρεται να προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Αν και οι αστυνομικές Αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή του, η αστυνομία έχει ήδη εισηγηθεί την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος εις βάρος του.

Η βουλευτής Νάνσι Πελόζι και ο σύζυγός της, Πολ, τοποθετήθηκαν δημόσια μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο 86χρονος στην κομητεία Νάπα, όταν φέρεται να προσέκρουσε με το κάμπριο όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο.

Nancy Pelosi’s husband Paul, 86, is CHARGED after alleged hit-and-run crash https://t.co/n4smQR6VB1 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 4, 2026

«Ο κ. Πολ Πελόζι ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις υλικές ζημιές», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στην εφημερίδα The California Post, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για αυτή την ιδιωτική υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γιούντβιλ, με τον Πολ Πελόζι να αντιμετωπίζει πλέον πρόταση για απαγγελία πλημμεληματικής κατηγορίας, για εγκατάλειψη τροχαίου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Νάπα, οι Αρχές έλαβαν κλήση στις 2:30 μ.μ. για συμβάν στο οικοδομικό τετράγωνο 6700 της οδού Γιούντ.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο 911, ότι είδε ένα όχημα που κινείτο με βόρεια κατεύθυνση να προσκρούει με σφοδρότητα στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου στην άκρη του οδικού δικτύου. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, αναγκάζοντας το δεξί ελαστικό του σταθμευμένου οχήματος να ανέβει στο πεζοδρόμιο. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο οδηγός ακινητοποίησε στιγμιαία το αυτοκίνητό του, αλλά αμέσως μετά ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε.

BREAKING 🚨 Paul Pelosi, husband of former Speaker Nancy Pelosi, suspected in Napa County hit-and-run incident — (Video: AI) According to the Napa County Sheriff’s Office, the 85-year-old crashed into a parked, unoccupied car on the 6700 block of Yount Street in Yountville… pic.twitter.com/gFSOjIeY9J — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 4, 2026

Ο εντοπισμός του οχήματος και η εκδοχή του οδηγού

Οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγο αργότερα τον Πολ Πελόζι στην οδό Yountville Cross Road. Το καφέ κάμπριο αυτοκίνητό του είχε υποστεί σοβαρή ζημιά στην μπροστινή δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί μηχανική βλάβη, να ακινητοποιηθεί και να κλείνει εν μέρει το οδόστρωμα.

Όταν οι αρχές προσέγγισαν τον 86χρονο, εκείνος παραδέχτηκε ότι ένιωσε πως προσέκρουσε σε κάτι, υποστήριξε όμως ότι δεν είχε αντιληφθεί περί τίνος επρόκειτο, συνεχίζοντας την πορεία του μέχρι τη στιγμή που το όχημά του έπαψε να λειτουργεί.

Αρνητικό το αλκοτέστ – Στην εισαγγελία ο φάκελος

Οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι το αλκοόλ δεν αποτέλεσε παράγοντα πρόκλησης του ατυχήματος. Ο κ. Πελόζι υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοτέστ, ο οποίος έδειξε μηδενική ένδειξη (0,00%), αποκλείοντας το ενδεχόμενο οδήγησης, υπό την επήρεια μέθης.

Καθώς πρόκειται για αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος, ο οδηγός δεν συνελήφθη στο σημείο, πρακτική που το γραφείο του σερίφη περιέγραψε ως την προβλεπόμενη standard διαδικασία. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία της Κομητείας Νάπα για περαιτέρω αξιολόγηση.

Paul Pelosi, the husband of former House Speaker Nancy Pelosi, is facing a misdemeanor hit-and-run charge after authorities say he struck a parked vehicle in California and drove away before his own car became disabled. Investigators say Pelosi acknowledged hitting something but… pic.twitter.com/xkqFHSyIua — Fox News (@FoxNews) July 4, 2026



Παράλληλα, οι αρχές απέστειλαν αίτημα επανεξέτασης της οδηγικής ικανότητας του 86χρονου στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών (DMV), ένα μέτρο που εφαρμόζεται τακτικά σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οδηγών. Εκπρόσωπος του Σερίφη επιβεβαίωσε στην The California Post ότι η εισήγηση αφορά την κατηγορία του πλημμελήματος για πρόκληση υλικών ζημιών και εγκατάλειψη χωρίς τραυματισμό.

Το βαρύ ιστορικό: Η καταδίκη για DUI το 2022

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί στη δικαστική περιπέτεια, που είχε ο Πολ Πελόζι πριν από μόλις δύο χρόνια, στην ίδια περιοχή.

Το 2022, ο σύζυγος της πολιτικού είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο ατύχημα στην κομητεία Νάπα, οδηγώντας τότε μια Porsche. Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα εκείνης της περιόδου, ο Πελόζι μύριζε έντονα αλκοόλ, είχε μπερδεμένη ομιλία και παρουσίαζε αστάθεια κατά την επίκυψη.

Η τότε μέτρηση είχε δείξει ποσοστό αλκοόλ στο αίμα 0,082%, οδηγώντας τον τελικά στο δικαστήριο, όπου δήλωσε ένοχος για την πλημμεληματική κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με πρόκληση σωματικής βλάβης.

Πηγή: New York Post