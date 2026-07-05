Ουάσιγκτον: Άνοιξε ξανά το National Mall μετά τις καταιγίδες – «Ας διασκεδάσουμε, ακόμη κι αν το ξημερώσουμε», είπε ο Τραμπ

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Το National Mall στην Ουάσιγκτον άνοιξε ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκκένωση που προκάλεσαν ισχυρές καταιγίδες, ενώ οι εορτασμοί για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε για τις 23:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 06:00 ώρα Ελλάδας, περισσότερο από μία ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση και τόνισε ότι η κακοκαιρία δεν θα αλλάξει τα σχέδιά του.

«Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίσταση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές», έγραψε ο Τραμπ.

«Θα περιμένουμε να περάσει, δεν με νοιάζει αν πάει 2:00 το πρωί ή αν γίνει σε μία ώρα από τώρα», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Φαίνεται πως θα περάσει, πάντα περνούν».

Άνοιξαν ξανά οι είσοδοι – Θα ακολουθήσουν πυροτεχνήματα

Οι διοργανωτές του Freedom 250, που έχουν αναλάβει την εκδήλωση στο National Mall, ανακοίνωσαν ότι οι είσοδοι θα ανοίξουν ξανά στις 21:45 τοπική ώρα, δηλαδή στις 04:45 ώρα Ελλάδας, έπειτα από εντολή του Τραμπ.

Μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να ακολουθήσει η ρίψη πυροτεχνημάτων.

«Με βροχή ή με ήλιο, ο αμερικανικός λαός αξίζει έναν εορτασμό αντάξιο των ιστορικών 250ών γενεθλίων του έθνους μας», ανέφερε το Freedom 250 σε ανάρτησή του.

Η ομιλία του Τραμπ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 21:45 τοπική ώρα, όμως οι διοργανωτές τη μετέθεσαν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καθυστέρηση δεν τον ενοχλεί.

«Είναι Σάββατο βράδυ, ας διασκεδάσουμε, ακόμη κι αν το ξημερώσουμε. Ποιος νοιάζεται;», έγραψε χαρακτηριστικά.