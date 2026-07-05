Βενεζουέλα: Σχεδόν 3.000 νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό – Χιλιάδες τραυματίες και άστεγοι

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16.592 τραυματίστηκαν από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη βόρεια Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο, ακόμη προσωρινό, επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές κυρίως στην πολιτεία Γουάιρα. Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, ενώ τουλάχιστον 856 κτίρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικής έρευνας (USGS), ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε τη Βενεζουέλα από το 1900.

Η Λα Γουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Η πόλη Λα Γουάιρα, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν στις 24 Ιουνίου, ενώ χιλιάδες σεισμοπαθείς παραμένουν στους δρόμους ή έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε πάρκα.

Στη συνοικία Πλάγια Γκράντε, μηχανήματα απομακρύνουν συντρίμμια από κτίρια που κατέρρευσαν. Μπροστά από το Ocean Beach, ο 38χρονος εθελοντής διασώστης και διερμηνέας Φρανσίσκο Σάσκια περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πτώματα — συνεχίζουμε», είπε.

Παρά τη σταδιακή αποχώρηση διεθνών ομάδων διάσωσης, ο ίδιος τόνισε ότι οι διασώστες δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως την ελπίδα.

«Πιστεύουμε ακόμη πως θα βρούμε ανθρώπους ζωντανούς, δεν χάνουμε την ελπίδα», πρόσθεσε.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και η διεθνής βοήθεια

Οι ξένες ομάδες διάσωσης που επιχειρούν στη Γουάιρα μειώνονται σταδιακά. Ομάδες από το Βιετνάμ και το Μεξικό έχουν ήδη αποχωρήσει, ενώ αποστολές από τις ΗΠΑ, τη Χιλή και άλλες χώρες προετοιμάζονται να φύγουν. Ανάμεσά τους βρίσκονται πυροσβέστες από την κομητεία του Λος Άντζελες, καθώς και ομάδες από τη Φλόριντα και τη Βιρτζίνια.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων σε τέτοιες καταστροφές περιορίζεται συνήθως στις 72 ώρες. Ωστόσο, την Πέμπτη, οι διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν άνδρα που παρέμεινε θαμμένος στα συντρίμμια για οκτώ ημέρες.

Η πρωτεύουσα Καράκας υπέστη επίσης ζημιές, καθώς κτίρια κατέρρευσαν και άλλα υπέστησαν σοβαρές φθορές. Ωστόσο, η κατάσταση δεν συγκρίνεται με την έκταση της καταστροφής στη Γουάιρα.

Η Ντέλσι Ροδρίγες παρασημοφόρησε διασώστες

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες παρασημοφόρησε διασώστες που ταξίδεψαν στη Βενεζουέλα από τη Βρετανία, το Κατάρ, τη Γαλλία, την Ινδία, τα νησιά Μπαρμπάντος, τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Η Ροδρίγες απένειμε μετάλλια και σε ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι οποίοι συμμετείχαν στον εντοπισμό παγιδευμένων ανθρώπων.

«Αυτή η οικουμενική αλληλεγγύη πρέπει να εμπνεύσει τους λαούς όλου του κόσμου», είπε κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά την αιχμαλώτιση του πρώην αρχηγού του κράτους Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ στο Καράκας τον Ιανουάριο, δέχεται επικρίσεις για την ανεπάρκεια σωστικών συνεργείων και μέσων πριν από την άφιξη των ξένων αποστολών.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Στην Καραβαγιέδα, στην πολιτεία Γουάιρα, δεκάδες φτωχές οικογένειες ζούσαν σε δωδεκαώροφες πολυκατοικίες, γνωστές ως Έργα Λαϊκής Εξουσίας 26 και 27. Από τα κτίρια αυτά απομένουν πλέον μόνο βουνά από συντρίμμια.

Εξαντλημένοι εθελοντές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ανάσυρση σορών, καθώς ολόκληρες οικογένειες έχουν αποδεκατιστεί. Η 43χρονη εθελόντρια Σελίδα Σεκέρα, με το πρόσωπο και τα ρούχα της καλυμμένα με σκόνη, περιέγραψε την κατάσταση ως σκηνικό τρόμου.

«Γλιτώσαμε από τον πόλεμο, αλλά όχι από τη φύση», σχολίασε.

Η ίδια στέκεται στο πλευρό φίλου της, ο οποίος έχασε τα πάντα. Η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 6, 10 και 12 ετών, κοιμούνταν στο κρεβάτι τους όταν καταπλακώθηκαν από την κατάρρευση του κτιρίου. Η οικογένειά του δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής επίσημο αριθμό αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP