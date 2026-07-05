Σαν σήμερα 5 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1824: 600 Έλληνες, υπό τους Γκούρα, Μαμούρη, Ρούκη και Πρεβεζιάνο, δέχονται επίθεση στον Μαραθώνα από 2.000 γενίτσαρους και 1.000 Τούρκους, υπό τον Ομέρ πασά της Καρύστου. Οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους, οι οποίοι αφήνουν στο πεδίο της μάχης 260 νεκρούς, ανάμεσά τους και τον αρχηγό των γενιτσάρων Ιμπραήμ.

600 Έλληνες, υπό τους Γκούρα, Μαμούρη, Ρούκη και Πρεβεζιάνο, δέχονται επίθεση στον Μαραθώνα από 2.000 γενίτσαρους και 1.000 Τούρκους, υπό τον Ομέρ πασά της Καρύστου. Οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους, οι οποίοι αφήνουν στο πεδίο της μάχης 260 νεκρούς, ανάμεσά τους και τον αρχηγό των γενιτσάρων Ιμπραήμ. 1943: Αρχίζει η Μάχη του Κουρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τανκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες σε έμψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές έφθασαν τους 230.000 στρατιώτες.

Αρχίζει η Μάχη του Κουρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τανκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες σε έμψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές έφθασαν τους 230.000 στρατιώτες. 1946: Ο γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι.

Ο γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι. 1948: Θεσπίζεται από τους Εργατικούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Θεσπίζεται από τους Εργατικούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας. 1996: Γεννιέται η Ντόλι το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό.

Γεννιέται η Ντόλι το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό. 2015: Την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς, μετά τη συντριπτική επικράτηση του «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα. Την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναλαμβάνει προσωρινά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα κινήσει τις απαιτούμενες καταστατικές διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού.

Την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς, μετά τη συντριπτική επικράτηση του «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα. Την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναλαμβάνει προσωρινά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα κινήσει τις απαιτούμενες καταστατικές διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού. 2015: Συντριπτική υπεροχή του «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου. Το «ΟΧΙ» συγκεντρώνει 61,3% των ψήφων, έναντι 38,7% του «ΝΑΙ». Τα άκυρα/λευκά είναι 5,79%, ενώ η συμμετοχή φτάνει στο 62,46%.

Γεννήσεις

1913: Γεώργιος Κωστάκης, Έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης της ρωσικής πρωτοπορίας. (Θαν. 9/3/1990)

Γεώργιος Κωστάκης, Έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης της ρωσικής πρωτοπορίας. (Θαν. 9/3/1990) 1918: Νίκος Παπατάκης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Θαν. 17/12/2010)

Νίκος Παπατάκης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Θαν. 17/12/2010) 1921: Νάνος Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής, που κινείται στο κλίμα του υπερρεαλισμού. (Θαν. 12/9/2019)

Θάνατοι