Αλέξης Γεωργούλης: «Η πολιτική μέσα στην Ελλάδα με αφήνει παγερά αδιάφορο»

Ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι η πολιτική στην Ελλάδα τον αφήνει «παγερά αδιάφορο», μιλώντας για την εμπειρία του στα κοινά και για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με αυτήν στο μέλλον.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και στη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά, με αφορμή την παράσταση στην οποία συμμετέχει το φετινό καλοκαίρι. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την πολιτική και στη διάθεσή του να μην εμπλακεί ξανά με αυτήν, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο.

Σε ερώτηση για το αν η πολιτική αποτελεί παρελθόν για τον ίδιο ή αν σκέφτεται να ασχοληθεί ξανά στο μέλλον, ο Αλέξης Γεωργούλης απάντησε: «Ένας πολίτης όσο αναπνέει ασκεί πολιτική. Είτε ασχολείσαι με τα κοινά είτε όχι. Αλλά η πολιτική μέσα στην Ελλάδα με αφήνει παγερά αδιάφορο. Γιατί στην Ελλάδα δεν μιλάμε για το θετικό πρόσημο της κοινωνίας, αλλά για το θετικό πρόσημο ενός κόμματος. Γι’ αυτό υπάρχουν αντιπαλότητες. Κανένας πολιτικός δεν λέει όλη την αλήθεια. Ο πιο έντιμος πολιτικός θα πει τη μισή αλήθεια».

Η εμπειρία του στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο ίδιος συνέκρινε την πολιτική πρακτική στην Ελλάδα με την εμπειρία που είχε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου, όπως είπε, υπήρχε συνεργασία μεταξύ ευρωβουλευτών από διαφορετικές χώρες και πολιτικούς χώρους.

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ήμουν, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όλα τα κόμματα από όλες τις χώρες σε μια ομάδα που είχαμε φτιάξει για τον πολιτισμό. Ήμασταν 28 ευρωβουλευτές και κάναμε ζυμώσεις για τις απόψεις μας βάσει του τι θέλουμε ως κοινό καλό και όχι αν προέρχεται η άποψη από την Αριστερά ή τη Δεξιά. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί συζητούσαμε πάνω σε επιχειρήματα. Αν μια άποψη δεν είχε επιχειρήματα, δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Στην Ελλάδα αυτό δεν το έχω δει ποτέ», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης.