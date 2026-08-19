Φιλιατρά: Ιερέας ανέβηκε στην πίστα με καρπούζι, το έκοψε και έδωσε ένα τεράστιο κομμάτι στην Έφη Θώδη – ΒΙΝΤΕΟ

Την Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Έφη Θώδη τραγούδησε σε πανηγύρι στα Φιλιατρά, με ένα βίντεο από τη βραδιά να γίνεται viral στο TikTok. Σε αυτό, ένας ιερέας πλησιάζει την τραγουδίστρια, κόβει ένα καρπούζι στο πάλκο και της προσφέρει ένα κομμάτι να δοκιμάσει. 

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Έφη Θώδη
Φωτογραφία: Instagram/efithodi.official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Δευτέρα 17 Αυγούστου η Έφη Θώδη τραγούδησε σε πανηγύρι στα Φιλιατρά, με βίντεο από την βραδιά να γίνεται viral στο TikTok.
  • Στο βίντεο, ένας ιερέας πλησιάζει την τραγουδίστρια, κόβει ένα καρπούζι στο πάλκο και της δίνει ένα κομμάτι να δοκιμάσει.
  • Η Έφη Θώδη χαμογελαστή έφαγε λίγο από το φρούτο και συνέχισε το πρόγραμμά της, ενώ ο χρήστης του TikTok σχολίασε στο βίντεο: «Σε άλλο level τα πανηγύρια… Μόνος του ο παπάς και όλοι τους».

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Την Δευτέρα 17 Αυγούστου η Έφη Θώδη τραγούδησε σε πανηγύρι στα Φιλιατρά, διασκεδάζοντας τον κόσμο με τα κομμάτια που ερμήνευσε. Βίντεο από την βραδιά, που αναρτήθηκε στο TikTok, μέσα σε λίγες ώρες έχει γίνει viral. Σε αυτό δεν «πρωταγωνιστεί» μόνο η αγαπημένη τραγουδίστρια, αλλά και ένας ιερέας.

Στο βίντεο, το οποίο μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 χιλιάδες προβολές, βλέπουμε τον παπά στη διάρκεια του πανηγυριού να πλησιάζει την Έφη Θώδη κρατώντας ένα καρπούζι. Ο ιερέας τοποθετεί το φρούτο στο πάλκο, μπροστά από την ερμηνεύτρια, και το κόβει.

Αμέσως μετά δίνει στην τραγουδίστρια ένα κομμάτι από το καρπούζι για να δοκιμάσει. Η Έφη Θώδη χαμογελαστή έφαγε λίγο από το φρούτο που της προσέφερε και συνέχισε το πρόγραμμά της.

Ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το βίντεο, έχει γράψει χαρακτηριστικά: «Σε άλλο level τα πανηγύρια… Μόνος του ο παπάς και όλοι τους». 

@josix71 Πανηγύρι 2.0 #fyp #panigiri #xorio #efithodi ♬ πρωτότυπος ήχος – josix71

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