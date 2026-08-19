Φιλιατρά: Ιερέας ανέβηκε στην πίστα με καρπούζι, το έκοψε και έδωσε ένα τεράστιο κομμάτι στην Έφη Θώδη – ΒΙΝΤΕΟ

Την Δευτέρα 17 Αυγούστου η Έφη Θώδη τραγούδησε σε πανηγύρι στα Φιλιατρά, διασκεδάζοντας τον κόσμο με τα κομμάτια που ερμήνευσε. Βίντεο από την βραδιά, που αναρτήθηκε στο TikTok, μέσα σε λίγες ώρες έχει γίνει viral. Σε αυτό δεν «πρωταγωνιστεί» μόνο η αγαπημένη τραγουδίστρια, αλλά και ένας ιερέας.

Στο βίντεο, το οποίο μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 χιλιάδες προβολές, βλέπουμε τον παπά στη διάρκεια του πανηγυριού να πλησιάζει την Έφη Θώδη κρατώντας ένα καρπούζι. Ο ιερέας τοποθετεί το φρούτο στο πάλκο, μπροστά από την ερμηνεύτρια, και το κόβει.

Αμέσως μετά δίνει στην τραγουδίστρια ένα κομμάτι από το καρπούζι για να δοκιμάσει. Η Έφη Θώδη χαμογελαστή έφαγε λίγο από το φρούτο που της προσέφερε και συνέχισε το πρόγραμμά της.

Ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το βίντεο, έχει γράψει χαρακτηριστικά: «Σε άλλο level τα πανηγύρια… Μόνος του ο παπάς και όλοι τους».