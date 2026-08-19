Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του – «Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα…»

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Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες, από τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Υπενθυμίζεται ότι ο αείμνηστος δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου του 2025. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον πατέρα του, ενημερώνοντας παράλληλα τον κόσμο για το πότε θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακολούθους του 20 πολύ όμορφες φωτογραφίες του πατέρα του, που είχαν βγάλει ή που είχε στείλει στην οικογένειά του ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τον γιο του αείμνηστου δημοσιογράφου, το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11:45, στο Α’ νεκροταφείο, στον ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει γράψει: «Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες!

Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα.

Βέβαια αυτό το “πάντα”, τέλειωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας “μιλάνε”.

Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α’ νεκροταφείο (ναός Αγίων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας. 20 φωτογραφίες που ανταλλάξαμε».