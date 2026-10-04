Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πού έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Οκτωβρίου, στις περίπου 12:00.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με και 3 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.