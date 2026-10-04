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Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πού έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση έχουν διακοπεί στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος και Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος αντίστοιχα, λόγω φωτιάς κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στον Ασπρόπυργο. Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με την Hellenic Train να συντονίζεται με τον ΟΣΕ για την αποκατάσταση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας φωτιάς στον Ασπρόπυργο.
  • Η αμαξοστοιχία 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.
  • Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Οκτωβρίου, στις περίπου 12:00.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με και 3 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

 

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