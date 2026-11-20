Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με χιουμοριστικά μηνύματα αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις, αστυνομικές υπηρεσίες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να υπενθυμίσουν στους παίκτες του Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ότι οι κανόνες του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού δεν ισχύουν στην πραγματική ζωή. Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τίτλου έχει προκαλέσει πρωτοφανή ενθουσιασμό, με περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν ήδη αγοραστεί παγκοσμίως.

Από τις παράνομες κόντρες και τις κλοπές αυτοκινήτων μέχρι τις ένοπλες επιθέσεις και την καταδίωξη από αστυνομικούς, οι αμερικανικές αρχές υπενθυμίζουν ότι όσα αποτελούν μέρος της δράσης του GTA εξακολουθούν να συνιστούν ποινικά αδικήματα εκτός οθόνης.

«Παίξτε το παιχνίδι. Μην καταστρέψετε τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία της Ατλάντα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αρχές του Ντένβερ υπενθύμισαν ότι «η διαφυγή από την αστυνομία εξακολουθεί να είναι παράνομη».

Σύμφωνα με το BBC, η κυκλοφορία του GTA 6 την Πέμπτη (19/11) στις ΗΠΑ σηματοδότησε το τέλος μιας αναμονής 13 ετών για τον επόμενο μεγάλο τίτλο της σειράς, προκαλώντας ενθουσιασμό στους παίκτες αλλά και δημόσια συζήτηση για την απεικόνιση της βίας στα βιντεοπαιχνίδια.

«Στην πραγματική ζωή δεν υπάρχουν κωδικοί για δεύτερη ευκαιρία»

Η αστυνομία του Σαν Χουάν, στο Τέξας, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού, απευθυνόμενη απευθείας στους θαυμαστές του.

«Πρέπει να μιλήσουμε. Ξέρουμε ότι είστε ενθουσιασμένοι και ότι περιμένατε πολύ καιρό, αλλά ό,τι συμβαίνει στο GTA 6, μένει στο GTA 6», ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα, στην Αριζόνα.

«Οι νόμοι της πραγματικής ζωής δεν διαθέτουν κωδικούς εξαπάτησης, επανεμφάνιση μετά τον θάνατο ή επανεκκίνηση αποστολών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, χρησιμοποιώντας όρους γνωστούς στους παίκτες.

Στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, αστυνομικός εμφανίστηκε σε βίντεο προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις εναντίον άλλων ανθρώπων δεν αποτελούν παιχνίδι.

«Το να επιτεθείς σε κάποιον για επιπλέον πόντους δεν αξίζει τον κόπο», τόνισε.

Οι αναρτήσεις συνδυάζουν το χιούμορ με την προσπάθεια των αστυνομικών υπηρεσιών να προσεγγίσουν το νεανικό κοινό, αξιοποιώντας τη δημοτικότητα ενός από τα μεγαλύτερα γεγονότα της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Ένας κόσμος όπου οι παίκτες μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα

Το GTA 6 διαδραματίζεται σε μια φανταστική αμερικανική πολιτεία εμπνευσμένη από τη Φλόριντα και συνεχίζει την παράδοση της σειράς, προσφέροντας στους παίκτες μεγάλη ελευθερία κινήσεων μέσα σε έναν ανοιχτό ψηφιακό κόσμο.

Οι δραστηριότητες εκτείνονται από καθημερινές επιλογές, όπως η αγορά ενός χάμπουργκερ, μέχρι τη χρήση βαρέων όπλων, τις κλοπές οχημάτων και τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές αρχές.

Από την πρώτη κυκλοφορία της σειράς Grand Theft Auto, το 1997, τα παιχνίδια της Rockstar Games έχουν συγκεντρώσει τόσο επαίνους για την ελευθερία και τον σχεδιασμό τους όσο και επικρίσεις για την απεικόνιση εγκληματικών πράξεων.

Η δυνατότητα συμμετοχής σε εικονικές δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η πορνεία και οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών έχει τροφοδοτήσει επανειλημμένα αντιπαραθέσεις σχετικά με την επίδραση των βίαιων βιντεοπαιχνιδιών στους χρήστες τους.

Μπορούν τα βίαια βιντεοπαιχνίδια να επηρεάσουν τη συμπεριφορά;

Η κυκλοφορία του GTA 6 επανέφερε τη συζήτηση για τη σχέση μεταξύ της βίας στα βιντεοπαιχνίδια και της συμπεριφοράς των παικτών.

Στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News διατυπώθηκαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο το παιχνίδι να συμβάλει στην εξοικείωση του κοινού με το έγκλημα.

Η παρουσιάστρια Ροζάνα Σκότο έθεσε επίσης το ερώτημα εάν τέτοιου είδους παιχνίδια θα μπορούσαν να κάνουν τους νέους περισσότερο πρόθυμους να χρησιμοποιήσουν όπλα σε μικρότερη ηλικία.

Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα για τη σχέση μεταξύ βίαιων βιντεοπαιχνιδιών και πραγματικής βίας δεν οδηγούν σε ένα ενιαίο συμπέρασμα.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA), σε απόφασή της το 2020, υπογράμμισε ότι η βία αποτελεί σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο πιθανότατα προκύπτει από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.

«Η απόδοση της βίας στα βίαια βιντεοπαιχνίδια δεν είναι επιστημονικά ορθή και αποσπά την προσοχή από άλλους παράγοντες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η APA σημείωσε ότι έρευνες έχουν εντοπίσει συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση βίαιων βιντεοπαιχνιδιών και την αύξηση της επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και τη μείωση της ηθικής κρίσης.

Η επιστημονική συζήτηση, επομένως, διαχωρίζει τις πιθανές επιδράσεις στην επιθετικότητα από τον ισχυρισμό ότι τα βιντεοπαιχνίδια προκαλούν πραγματικές εγκληματικές πράξεις.

Ρεκόρ 2,36 δισ. δολαρίων μέσα σε μία ημέρα

Παρά τις ανησυχίες, η εμπορική πορεία του GTA 6 έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα με το BBC, το παιχνίδι κατέγραψε πωλήσεις ύψους 2,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο πρώτο 24ωρο, ενώ περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν αγοραστεί παγκοσμίως από την κυκλοφορία του.

Οι επιδόσεις αυτές το καθιστούν πιθανότατα το μεγαλύτερο λανσάρισμα προϊόντος ψυχαγωγίας στην ιστορία.

Ο ενθουσιασμός είναι τόσο μεγάλος, ώστε έχουν καταγραφεί αναφορές για μαθητές και εργαζομένους που απουσίασαν από σχολεία και χώρους εργασίας προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο στο παιχνίδι.

Για τις αστυνομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, πάντως, το μήνυμα παραμένει απλό: οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν την ελευθερία και την παραβατικότητα του εικονικού κόσμου, αρκεί να θυμούνται ότι στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει κουμπί επανεκκίνησης.