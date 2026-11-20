Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σήμερα καταβάλλεται στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Ποιοι θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου

Αρμόδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι, όπως έχει ανακοινώσει επίσημα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400 ευρώ, που αφορά στους:

• Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

• Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

• ⁠Ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.