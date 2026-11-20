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Ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 15 συλληφθέντων για την νέα υπόθεση κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, που έφερε στο φως η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, οι 6 κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα:

της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

φοροδιαφυγής,

απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

απόπειρας απάτης

πλαστογραφία

και της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο σκέλος της φοροδιαφυγής, η οποία φέρεται να συντελέστηκε με διαφορετικές μεθόδους: την απόκρυψη και μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση εικονικών τιμολογίων, αλλά και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Φοροδιαφυγή 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων 4,8 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, που εντόπισαν οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα», μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών, το κύκλωμα είχε αναπτύξει μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής, ανταλλάσσοντας εικονικά τιμολόγια υψηλών ποσών. Μέσω της δραστηριότητας οκτώ εταιρειών προέκυψε μη καταβολή φόρων που υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν υποβάλει αιτήματα και να είχαν εισπράξει επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, τις οποίες δεν δικαιούνταν.

Το σύνολο των 28 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταλογιστεί από την ΑΑΔΕ, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

Ο ρόλος των τραπεζικών στελεχών και των λογιστών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παρουσία δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων μεταξύ των συλληφθέντων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο τους στη διαχείριση και διακίνηση των χρηματικών ποσών που συνδέονται με την υπόθεση.

Τα δύο τραπεζικά στελέχη φέρονται να διευκόλυναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από λογαριασμούς των εμπλεκόμενων εταιρειών, με τις αμοιβές για τις συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις να φέρονται να ξεπερνούσαν ακόμη και τις 100.000 ευρώ ανά ανάληψη.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκεται ο ρόλος των λογιστών που φέρονται να συμμετείχαν στον μηχανισμό υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και έκδοσης των εικονικών παραστατικών.

Η παρουσία τεσσάρων λογιστών μεταξύ των συλληφθέντων αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι Αρχές στη λογιστική υποστήριξη της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Το καφενείο-«αρχηγείο» στο κέντρο της Αθήνας

Ξεχωριστή θέση στην έρευνα κατέχει ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο φέρεται να αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη λειτουργία του κυκλώματος.

Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιούνταν για την τεχνολογική υποστήριξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ η δραστηριότητά του συνδέθηκε με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών, το καφενείο φέρεται να μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος», στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες των ελεγκτών για τον τρόπο οργάνωσης και απόκρυψης της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε επίσης η παρουσία προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια ή την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα δικαιολογούσε συναλλαγές τόσο μεγάλης αξίας.

Πώς ο αλγόριθμος Jaccard αποκάλυψε τις διασυνδέσεις

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων από την ΑΑΔΕ, με τη χρήση του αλγορίθμου Jaccard.

Πρόκειται για μέθοδο που επιτρέπει τη μέτρηση της ομοιότητας μεταξύ συνόλων δεδομένων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό κοινών χαρακτηριστικών και συσχετίσεων.

Μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής, οι ελεγκτές μπόρεσαν να εντοπίσουν ύποπτες συνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και προσώπων, αναδεικνύοντας το δίκτυο που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τις εικονικές συναλλαγές.

Η ανάλυση των δεδομένων αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη χαρτογράφηση του κυκλώματος, καθώς επέτρεψε στις ελεγκτικές αρχές να συσχετίσουν πληροφορίες που, αν εξετάζονταν μεμονωμένα, δεν θα αποκάλυπταν απαραίτητα την έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.