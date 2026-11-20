Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνει το τελικό κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στις επενδύσεις, στην κοινωνική πολιτική και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχέση με το προσχέδιο, το τελικό κείμενο προβλέπει λιγότερα έσοδα κατά 167 εκατ. ευρώ και περισσότερες δαπάνες κατά 738 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης αναθεωρείται σε 8,713 δισ. ευρώ, από 9,152 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προσχέδιο, δηλαδή μειώνεται κατά 439 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 346 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ στο προσχέδιο, με μείωση 397 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από φόρους εκτιμώνται σε 77,95 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,82 δισ. ευρώ έναντι του 2026, ενώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται σε 85,78 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,12 δισ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση του τρέχοντος έτους.

Νέα μέτρα 2,28 δισ. ευρώ

Οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2027 σχεδιάστηκαν εντός των ορίων του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες, με ορίζοντα το 2030. Περιλαμβάνουν ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, κίνητρα για επενδύσεις, κοινωνικά μέτρα και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αυτονομία.

Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος περιλαμβάνονται:

φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και τριτέκνους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ενισχύσεις για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και δημόσιους υπαλλήλους.

μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

για το στεγαστικό, νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνονται φορολογικά κίνητρα που είχαν ήδη θεσπιστεί.

για τη στήριξη της νέας γενιάς προβλέπεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά ισόποση με την ετήσια κατάθεση του γονέα.

Ενεργειακή στήριξη 1 δισ. ευρώ

Για την ενεργειακή ανθεκτικότητα προβλέπεται επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν σχετικές δαπάνες εκτός του μέτρου των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Οι επενδύσεις που καλύπτονται από τη ρήτρα εκτιμώνται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποθήκευση ενέργειας, στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στις ενεργειακές υποδομές.

Μείωση στα έσοδα λόγω Ταμείου Ανάκαμψης

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, εκτιμώνται για το 2027 σε 78,52 δισ. ευρώ, από 82,76 δισ. ευρώ που προβλέπονταν για το 2026. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των μεταβιβάσεων από ΕΕ (μετά και τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης) σε 4,94 δισ. ευρώ το 2027 από 10,44 δισ. ευρώ το 2026.

Οι συνολικοί φόροι προβλέπονται σε 77,95 δισ. ευρώ το 2027, από 76,14 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή αυξημένοι κατά 1,82 δισ. ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος εκτιμάται σε 28,97 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,53 δισ. ευρώ έναντι του 2026.

Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώνονται σε 42,91 δισ. ευρώ, από 42,55 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να παραμένει περίπου στα 31,05 δισ. ευρώ.

Οι κοινωνικές εισφορές στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπονται σε 56 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβιβάσεις μειώνονται κατά 5,51 δισ. ευρώ, στα 4,94 δισ. ευρώ.

Μείωση δαπανών 2,1 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, προβλέπονται για το 2027 σε 85,78 δισ. ευρώ, από 87,91 δισ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας μείωση 2,12 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αυξάνονται βασικές δαπάνες για μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, επιχορηγήσεις και τόκους.

Οι παροχές σε εργαζόμενους αυξάνονται σε 16,44 δισ. ευρώ, από 16,24 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 193 εκατ. ευρώ.

Οι κοινωνικές παροχές προβλέπονται σε 756 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 165 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Οι μεταβιβάσεις διαμορφώνονται σε 37,57 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 807 εκατ. ευρώ.

Οι τόκοι ανέρχονται σε 11,33 δισ. ευρώ, από 10,65 δισ. ευρώ, με αύξηση 673 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων εκτός ΤΑΑ αυξάνεται σε 11 δισ. ευρώ, από 9,8 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται το 2027 σε 8,71 δισ. ευρώ ή 3,2% του ΑΕΠ, από 9,59 δισ. ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ το 2026. Το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 346 εκατ. ευρώ, ή 0,1% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 1,61 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ το 2026.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί σε 128,5% του ΑΕΠ το 2027, από 135,8% το 2026, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ σε 275,9 δισ. ευρώ.