Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, προχώρησαν οι αρμόδιες Aρχές, με τη συνδρομή του αλγορίθμου «Ζακάρ» (Jaccard). Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο τραπεζικών στελεχών και τεσσάρων λογιστών. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι «έρχεται» αποκάλυψη νέας μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εντόπισαν ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να αξιοποιούσε οικονομικές συναλλαγές και εικονικά τιμολόγια για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε παράνομες επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φερόμενη εμπλοκή τραπεζικών στελεχών και λογιστών, καθώς αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των οικονομικών συναλλαγών που εξετάζονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Ο αλγόριθμος «Jaccard» και ο εντοπισμός του κυκλώματος

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του κυκλώματος αποδίδεται στον προηγμένο αλγόριθμο «Ζακάρ» (Jaccard), ο οποίος αξιοποιείται για την ανάλυση και τη συσχέτιση δεδομένων, συμβάλλοντας στην αναγνώριση ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο επέτρεψε τη χαρτογράφηση των σχέσεων ανάμεσα σε εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές συναλλαγές. Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων, οι ελεγκτές εντόπισαν ένα δίκτυο επιχειρήσεων με κοινά χαρακτηριστικά στη διοίκηση και στην οικονομική τους δραστηριότητα. Οι επαναλαμβανόμενες διασυνδέσεις αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την αποκάλυψη του μηχανισμού.

Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στους φορολογικούς ελέγχους αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και τον εντοπισμό ενδείξεων φοροδιαφυγής που ενδεχομένως θα ήταν δυσκολότερο να αναγνωριστούν μέσω συμβατικών ελεγκτικών διαδικασιών.

Στο επίκεντρο οι επόμενες αποκαλύψεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος επαναφέρει στο προσκήνιο τη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να αξιοποιούν την τεχνολογία για τον εντοπισμό οργανωμένων πρακτικών φοροδιαφυγής, οι οποίες στερούν σημαντικά ποσά από τα δημόσια ταμεία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην ενδεχόμενη αποκάλυψη μιας ακόμη μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής, για την οποία θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.