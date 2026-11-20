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Δεν πίστευε στα αυτιά της μία γυναίκα που είχε κολλήσει αγγελία «πωλείται» σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, όταν την πήρε τηλέφωνο ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο αντιδήμαρχος Κηποτεχνίας και Πρασίνου, Γιάννης Πουλάκης, ο κ. Μίχος κάλεσε στο τηλέφωνο το οποίο αναγραφόταν στην αγγελία και ενημέρωσε τη γυναίκα που το σήκωσε ότι προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τέτοιου είδους πράξεις.

«Την έχετε κολλήσει με κόλλα που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούρια, και ο Δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ» ακούγεται να λέει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας.

Μόλις άκουσε το ύψος του προστίμου η γυναίκα είπε: «Όχι, θα έρθω να την βγάλω», με τον κ. Μίχο να την ενημερώνει «αν έχετε βάλει και αλλού, βγάλτε τη γιατί είναι 500 ευρώ για κάθε κολώνα».

Δείτε το βίντεο: