Μέσα σε λίγες μόλις ώρες διαπραγμάτευσης στη Wall Street, η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) Anthropic δεν κατέγραψε απλώς μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές στο χρηματιστήριο όλων των εποχών, αλλά μετέτρεψε σχεδόν το σύνολο του προσωπικού της σε εκατομμυριούχους εν μία νυκτί, πυροδοτώντας ήδη νέες ανησυχίες για την αγορά ακινήτων του Σαν Φρανσίσκο.

Iστορικό ντεμπούτο

Η Anthropic έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στο αμερικανικό χρηματιστήριο περίπου 17% υψηλότερα από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Σύμφωνα με τον Guardian, κατά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονταν λίγο πάνω από τα 97 δολάρια, με τη συνολική χρηματιστηριακή της αξία να αγγίζει τα 1,3 τρισ. δολάρια — και τα 1,75 τρισ. δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση (fully diluted).

Αν και η τελική τιμή της μετοχής ήταν υψηλότερη από την τιμή της IPO των 83 δολαρίων, σημείωσε υποχώρηση από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 111,50 δολαρίων.

Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν αρχικά κατά 34% με την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά την Πέμπτη, αποτιμώντας την εταιρεία σε περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια.

Παρ’ όλα αυτά, η είσοδος της Anthropic κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία, καθιστώντας τη startup ΤΝ, που ιδρύθηκε μόλις το 2021, μία από τις πολυτιμότερες εισηγμένες επιχειρήσεις στον κόσμο.

Εκατομμυριούχοι

Σύμφωνα με ρυθμιστικά έγγραφα, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ανερχόταν σε 5.300 άτομα τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Αφού η Anthropic όρισε την τιμή της IPO στα 83 δολάρια ανά μετοχή, περίπου 600 εργαζόμενοι εισήλθαν στη σπάνια λέσχη των «εκατοντάδων εκατομμυριούχων» (centi-millionaires), κατέχοντας μετοχικά μερίδια αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Hill.com, η οποία παρακολουθεί τις μετοχές ιδιωτικών εταιρειών.

Όπως αναφέρει το CNN, περίπου 2.800 εργαζόμενοι, γνωστοί εσωτερικά ως «Μυρμήγκια», διαθέτουν μερίδια αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ περίπου 5.100 άτομα -δηλαδή το 96% του προσωπικού- κατέχουν μετοχές αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

«Ένας πύραυλος»

«Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη εδώ είναι το πόσο γρήγορα συνέβη», δήλωσε την Πέμπτη στο CNN ο Άντριου Μπένσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hill, σημειώνοντας ότι η Anthropic έχει καταγράψει ελάχιστες αποχωρήσεις προσωπικού.

«Ήταν αρκετά ξεκάθαρο εδώ και καιρό ότι η Anthropic είναι ένας πύραυλος, και έτσι αποθάρρυνε σίγουρα τους ανθρώπους από το να φύγουν, επειδή γνώριζαν ποιο θα ήταν το κόστος ευκαιρίας μιας τέτοιας κίνησης».

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley, οι οποίες συνήθως διαθέτουν περιορισμένα μετρητά, να αμείβουν το προσωπικό τους με έναν συνδυασμό μισθού και μετοχών.

Η υπόσχεση μιας μελλοντικής εξαγοράς ή μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς τείνει να διατηρεί το κίνητρο των εργαζομένων ώστε να δουλεύουν σκληρά και να παραμένουν στην εταιρεία μέχρι την ημέρα της πληρωμής, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες τεχνολογικές startups, τόνισε ο Μπένσον, «το να μπεις νωρίς είναι πιο σημαντικό, από πλευράς οικονομικού αποτελέσματος, από το να έχεις υψηλή ιεραρχική θέση. Μπορεί να βρισκόσουν πολύ χαμηλά στην ιεραρχία, αλλά αν εντάχθηκες το 2023 ή το 2024, είναι πιθανό να έχεις σημαντικά καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα από ένα ανώτερο στέλεχος που προσλήφθηκε νωρίτερα φέτος».

Στον αντίποδα, η SpaceX παρέμεινε ιδιωτική εταιρεία για περισσότερες από δύο δεκαετίες πριν από την ιστορική είσοδό της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, η οποία δημιούργησε περίπου 4.400 εκατομμυριούχους σε σύνολο 22.000 εργαζομένων.

Εξαργύρωση από την πρώτη ημέρα

Η IPO της Anthropic είναι επίσης μοναδική επειδή επέτρεψε σε στελέχη και εργαζομένους εκτός των ιδρυτών να ρευστοποιήσουν μετοχές από την πρώτη κιόλας ημέρα διαπραγμάτευσης, αναφέρει το CNN.

Στις περισσότερες δημόσιες εγγραφές, το προσωπικό υπόκειται σε περίοδο δέσμευσης (lockup) -συνήθως τριών έως έξι μηνών- κατά την οποία δεν μπορεί να πουλήσει τις μετοχές του.

Όμως η εισαγωγή της Anthropic περιλάμβανε ένα σύνθετο, κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα αποδέσμευσης που επέτρεψε στους εργαζομένους να ρευστοποιήσουν έως και το 10% των μετοχών τους μόλις ξεκίνησε η διαπραγμάτευση – αν και παραμένει άγνωστο πόσοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δυνατότητα την Πέμπτη.

Και σε αντίθεση με τη SpaceX, η οποία διαθέτει προσωπικό διάσπαρτο στο Τέξας, την Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, η Anthropic είναι συγκεντρωμένη αποκλειστικά στο Σαν Φρανσίσκο – μια πόλη της οποίας ολόκληρη η οικονομία έχει αναδιαμορφωθεί από τα ξαφνικά κύματα τεχνολογικού πλούτου.

Ένα κύμα νεόκοπων εκατομμυριούχων θα μπορούσε σύντομα να εντείνει τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται ήδη με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων ετών, επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο.

Μια τυπική κατοικία εκεί πωλήθηκε έναντι 1,7 εκατομμυρίου δολαρίων τον Οκτώβριο, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 19% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Redfin. Αντιθέτως, η μέση τιμή κατοικίας σε εθνικό επίπεδο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά την ίδια περίοδο, στα 416.700 δολάρια, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών.