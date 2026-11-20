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Νέα πολιτική «βόμβα» έριξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, μετά την πρόσφατη δήλωσή του «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ανοίγοντας αυτή τη φορά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της κυβερνητικής παράταξης με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, ο βουλευτής της ΝΔ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβερνητική παράταξη να μην αναζητήσει πολιτικούς συμμάχους στον χώρο της Δεξιάς, από τη στιγμή που οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν, τουλάχιστον προεκλογικά, το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.

Αναφερόμενος στους πολιτικούς συσχετισμούς που ενδέχεται να προκύψουν από τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος υποστήριξε ότι οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν καθορίζουν απαραίτητα τη στάση που θα τηρήσουν μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν, κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, έθεσε ευθέως το ζήτημα της συνεργασίας με κόμματα που τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας:

«Η ΝΔ, αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».

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«Όχι, μπόμπα δεν έριξα – Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος»

Όταν η τοποθέτησή του χαρακτηρίστηκε πολιτική «βόμβα», ο Δημήτρης Καλογερόπουλος αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό, απαντώντας με χιούμορ.

«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…», σχολίασε.