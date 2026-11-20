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Σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση από τις κατοικίες τους βρίσκονται κάτοικοι περιοχών του Λος Άντζελες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την Καλιφόρνια έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και το Σαν Φρανσίσκο, όπου καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Στο Λος Άντζελες, οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι, με τη συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, βόρεια της πόλης, πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν οδηγό, το όχημα του οποίου είχε καλυφθεί από τα νερά. Παράλληλα, κάτοικοι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν αυτοκίνητα να κινούνται σε πλημμυρισμένους δρόμους, με τη στάθμη του νερού να φτάνει έως τις πόρτες τους.

Ανάλογες συνθήκες επικράτησαν μία ημέρα νωρίτερα στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ρομποτικά ταξί και οχήματα διανομής καταγράφηκαν να διασχίζουν δρόμους που είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Οι σχετικές εικόνες κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο καταγράφηκαν σχεδόν 7 εκατοστά βροχής.

Ο Ντάνιελ Σουάιν, ειδικός στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), επισήμανε ότι η ωριαία ένταση της βροχόπτωσης έφτασε σε επίπεδα που έχουν καταγραφεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980.

Προειδοποιήσεις για εκκενώσεις σε περιοχές που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές

Στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανές εκκενώσεις, καλώντας τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν κυρίως τη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και τις πόλεις Μαλιμπού και Αλταντένα, περιοχές που είχαν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025. Οι συγκεκριμένες πυρκαγιές είχαν προκαλέσει τον θάνατο 31 ανθρώπων στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

«Κάθε κάτοικος του Λος Άντζελες πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτόν τον καιρό», προειδοποίησε.

«Έχουμε δεχθεί πολλή βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες στους δρόμους, ξεριζώματα δέντρων, καθώς και πιθανές κατολισθήσεις λάσπης και φερτών υλικών», πρόσθεσε.

Ο συναγερμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ και την επόμενη ημέρα.