Με αφορμή τη συμμετοχή της σε κωμική σειρά της ΕΡΤ, η Σύλβια Δεληκούρα φιλοξενήθηκε στο καινούργιο επεισόδιο της εκπομπής «Status», που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου 2026 μέσα από τη συχνότητα του Astra TV.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στον Κωνσταντίνο Καμέα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη βαθιά σχέση που διατηρεί με την πίστη και τον Θεό, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη φορά που αποφάσισε να επισκεφθεί ιερέα για να εξομολογηθεί.

«Με τη θρησκεία είμαι πάρα πολύ κοντά, πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Έχω πολλούς φίλους που δεν πιστεύουν και με κοροϊδεύουν, ας πούμε, αλλά πια δεν με ενοχλεί. Μπαίνω σ’ αυτό το χιούμορ και γω, γιατί δεν μπορείς να επιβάλλεις. Έτσι κι αλλιώς, ο Χριστός είναι ελευθερία και σ’ αφήνει από μόνος σου να πας κοντά του», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Έχω πνευματικό, κοινωνώ και εξομολογούμαι. Ακολουθώ τους κανόνες που έχω από τον πνευματικό μου και όλα αυτά, ναι. Με τη βοήθεια του Θεού τα καταφέρνω, δεν είναι εύκολο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε την πρώτη της απόπειρα να εξομολογηθεί, την περίοδο που ζούσε ακόμη η αγαπημένη της γιαγιά, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια. Όπως περιέγραψε, είχε επισκεφθεί ένα μοναστήρι, όμως η εμπειρία της δεν ήταν καθόλου ευχάριστη.

«Η πρώτη φορά που πήγα να εξομολογηθώ ήταν όταν ζούσε η αγαπημένη μου γιαγιά, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δυο χρόνια. Πήγα σε ένα μοναστήρι και ήταν πολύ κακή η εμπειρία μου. Ο ιερέας ήταν πολύ αυστηρός και μάλλον δεν μου ταίριαζε εμένα, μπορεί να μην περίμενα να είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε βγήκα λίγο θυμωμένη από εκεί μέσα», αφηγήθηκε.

Και κατέληξε: «Μου είπε η γιαγιά μου, “εκεί πήγες να εξομολογηθείς και όχι να βαρύνεις κι άλλο” και της είπα “γιαγιά, δεν ήρθε η ώρα”. Και όντως, δεν ήταν η ώρα μου. Δεν ήμουν έτοιμη να πάω κοντά σ’ αυτόν τον δρόμο».