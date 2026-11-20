Παρέμβαση στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου έκανε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος, αναφερόμενος στη γαλλική ρηματική διακοίνωση, έθεσε ως πρώτιστο ζήτημα την αντιμετώπιση του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ερωτηθείς για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον, με αφορμή τη στάση της Τουρκίας απέναντι στο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου, ο κ. Φλώρος υπογράμμισε πως «η Τουρκία προσπάθησε, προσπαθεί και θα προσπαθεί πάντα να επιβάλλει τη δική της αντίληψη περί δικαιοδοσίας πάσης φύσεως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», κάνοντας αναφορά στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο εμπλουτίστηκε με το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Όπως ανέλυσε παρακάτω, η Τουρκία ξεκίνησε προβάλλοντας μαξιμαλιστικές αξιώσεις, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να δίνει η ίδια άδεια για τις απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες που αφορούν το έργο.

«Η Τουρκία ξεκίνησε με μαξιμαλισμούς, του τύπου “εγώ θα δώσω την άδεια”, “εγώ θα κάνω τις ενέργειες που απαιτούνται για το έργο” κ.λπ. και τελικά κατέληξε να πάρει μια απλή ενημέρωση», σχολίασε και πρόσθεσε πως «η Τουρκία κατάπιε όλα της τα μαξιμαλιστικά επιχειρήματα περί του έργου αυτού».

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Φλώρος ξεκαθάρισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν αποτελεί το μεγαλύτερο ζήτημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα.

«Το έργο, αυτό καθαυτό, δεν είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον είναι η αντιμετώπιση της Γαλάζιας Πατρίδας και του τουρκολιβυκού μνημονίου».

Όπως εξήγησε, το έργο του καλωδίου βρίσκεται ακόμη στη φάση των ερευνών, ενώ θα ακολουθήσει η διαδικασία υλοποίησης, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται αρκετός χρόνος μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, εκτίμησε ότι η Τουρκία, ανάλογα με το πώς θα αξιολογεί την εξέλιξη των συμφερόντων της, είναι πιθανό να επιχειρήσει ακόμη και «να τορπιλίσει» την πορεία του έργου.

Παράλληλα, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ έθεσε το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να προωθήσει τη «Γαλάζια Πατρίδα» και να δημιουργήσει τετελεσμένα με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Φλώρος ανέφερε ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα μπορούσε να αποτελέσει μια απάντηση της Ελλάδας.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωσης του κλίματος και επικράτησης του χειρότερου δυνατού σεναρίου, που είναι ο πόλεμος, ο Κωνσταντίνος Φλώρος απάντησε πως η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ακόμη και μια τέτοια εξέλιξη, αναφέροντας ως παράδειγμα την αντιμετώπιση και διαχείριση της υβριδικής επίθεσης στον Έβρο το 2020.