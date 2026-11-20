Ευθείες αιχμές κατά της Ουάσινγκτον άφησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, με αφορμή τις αμερικανικές κατηγορίες περί ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων από την Τεχεράνη.
Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποσκοπούν στην καλλιέργεια κλίματος φόβου και στη δημιουργία προσχημάτων για την αιτιολόγηση ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε ευθέως τη σημερινή ρητορική των ΗΠΑ με την υπόθεση των όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ως βασικό επιχείρημα για την αμερικανική εισβολή το 2003.
«Έχει διδαχθεί άραγε κάτι ο κόσμος από τα καταστροφικά μαθήματα του 2003 ή θα επιτρέψουμε να εξαπατηθεί ξανά, σε τέτοια έκταση;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Ο Μπαγκεΐ έκανε λόγο για μια αφήγηση που, παρά τις επιμέρους αλλαγές της, παραμένει ανησυχητικά οικεία, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η διεθνής κοινότητα οδηγείται εκ νέου σε μια κατάσταση συλλογικής αμνησίας.
Μάλιστα, επιστράτευσε με σαρκαστική διάθεση την Ντόρι, το ξεχασιάρικο ψάρι από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ψάχνοντας τον Νέμο», για να περιγράψει την υποτιθέμενη αδυναμία του κόσμου να αντλήσει διδάγματα από το πρόσφατο παρελθόν.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από επεξεργασμένη εικόνα, στην οποία οι δύο κινηματογραφικοί χαρακτήρες παρακολουθούν τηλεόραση μέσα σε ένα κοχύλι, στον βυθό της θάλασσας. Στην οθόνη προβάλλεται ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κόλιν Πάουελ, κατά την ιστορική παρουσίασή του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις 5 Φεβρουαρίου 2003, όταν είχε παρουσιάσει στοιχεία που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, τεκμηρίωναν την ύπαρξη προγραμμάτων ανάπτυξης βιολογικών όπλων από το Ιράκ, κρατώντας μάλιστα ένα μικρό φιαλίδιο ως οπτικό παράδειγμα.
After the grand narrative of the “Iranian nuclear threat,” U.S. officials are now claiming that there are indications Iran is developing biological or chemical weapons!
The allegations keep changing, but the underlying narrative remains disturbingly familiar. Once again, the world is apparently expected to suffer a bout of collective amnesia – much like Dory, the forgetful fish from Finding Nemo.
Do American officials really expect the world to forget Colin Powell’s infamous appearance before the UN Security Council in 2003, when he held up a small vial as a visual representation of the alleged threat posed by Iraq’s weapons of mass destruction? That moment has since become an enduring symbol of one of the most consequential intelligence failures and political deceptions in modern history.
Unsubstantiated intelligence claims about Iraq’s possession of WMDs were deliberately weaponized to manufacture public support and pave the way for a military invasion. The consequences were catastrophic – not only for the Iraqi people, but for the wider region and, ultimately, for American society itself.
And now we find ourselves facing ominous new allegations and a narrative that appears to be following the same fraudulent script.
The question is: has the world learned anything from the disastrous lessons of 2003, or are we about to let them deceive the public on a grand scale all over again?
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 19, 2026