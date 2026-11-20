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Ευθείες αιχμές κατά της Ουάσινγκτον άφησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, με αφορμή τις αμερικανικές κατηγορίες περί ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων από την Τεχεράνη.

Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποσκοπούν στην καλλιέργεια κλίματος φόβου και στη δημιουργία προσχημάτων για την αιτιολόγηση ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε ευθέως τη σημερινή ρητορική των ΗΠΑ με την υπόθεση των όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ως βασικό επιχείρημα για την αμερικανική εισβολή το 2003.

«Έχει διδαχθεί άραγε κάτι ο κόσμος από τα καταστροφικά μαθήματα του 2003 ή θα επιτρέψουμε να εξαπατηθεί ξανά, σε τέτοια έκταση;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαγκεΐ έκανε λόγο για μια αφήγηση που, παρά τις επιμέρους αλλαγές της, παραμένει ανησυχητικά οικεία, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η διεθνής κοινότητα οδηγείται εκ νέου σε μια κατάσταση συλλογικής αμνησίας.

Μάλιστα, επιστράτευσε με σαρκαστική διάθεση την Ντόρι, το ξεχασιάρικο ψάρι από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ψάχνοντας τον Νέμο», για να περιγράψει την υποτιθέμενη αδυναμία του κόσμου να αντλήσει διδάγματα από το πρόσφατο παρελθόν.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από επεξεργασμένη εικόνα, στην οποία οι δύο κινηματογραφικοί χαρακτήρες παρακολουθούν τηλεόραση μέσα σε ένα κοχύλι, στον βυθό της θάλασσας. Στην οθόνη προβάλλεται ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κόλιν Πάουελ, κατά την ιστορική παρουσίασή του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις 5 Φεβρουαρίου 2003, όταν είχε παρουσιάσει στοιχεία που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, τεκμηρίωναν την ύπαρξη προγραμμάτων ανάπτυξης βιολογικών όπλων από το Ιράκ, κρατώντας μάλιστα ένα μικρό φιαλίδιο ως οπτικό παράδειγμα.