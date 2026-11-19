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Η σφοδρότητα της σύγκρουσης από την οποία τραυματίστηκε η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, περιγράφεται σε μαρτυρίες που ήρθαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δημοσιογράφος της εκπομπής «LiveNews», δύο έως τρεις άνθρωποι υποστήριξαν ότι η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η γυναίκα εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο όπου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Εγώ δεν το επιβεβαιώνω αυτό, αλλά μας έχουν πει ότι ήταν τόσο σφοδρή αυτή η σύγκρουση […] και η κοπέλα βρέθηκε στο σημείο που βρίσκομαι εγώ. Αυτό μας το έχουν πει τουλάχιστον δύο-τρεις άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του σταθμού.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 10:15 το πρωί, την ώρα που η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ. Σύμφωνα με την εκπομπή, περαστικοί την είδαν να κατεβαίνει από την περιοχή του κτήματος Κανελλόπουλου, κοντά στην οδό Άνδρου, η οποία είναι κάθετη στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, με κατεύθυνση προς την οδό Καλύμνου. Στο σημείο υπάρχουν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ ένα σταθμευμένο φορτηγό ενδέχεται να περιόρισε την ορατότητά της.

Θα χρειαστεί χειρουργείο

Η Χριστίνα Βακάκη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο χέρι και στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Χριστίνα Βακάκη είναι μία από τις δύο κόρες του ιδιοκτήτη των Jumbo, η οικογένεια του οποίου είχε βιώσει την απώλεια του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2017.